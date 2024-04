Européennes : LR dévoile sa liste, qui pourrait être élu eurodéputé ?

Ce mardi, Les Républicains ont acté les noms des 31 personnalités qui figureront en haut de sa liste pour les élections européennes. D'après les intentions de vote recueillies par LR dans les sondages à six semaines du scrutin, seules les 7 ou 8 premières devraient être élues et siéger au Parlement européen. Parmi elles figurent les sarkozystes Nadine Morano et Brice Hortefeux, eurodéputés sortants.

Les places étaient chères. Ce mardi 30 avril au matin, la Commission nationale d'investiture des Républicains s'est réunie pour voter et valider les noms des 31 premiers candidats présents sur sa liste aux élections européennes. Il s'agissait de confirmer les noms et l'ordre des personnalités derrière les trois déjà connues, à savoir la tête de liste, François-Xavier Bellamy, l'agricultrice Céline Imart et le général Christophe Gomart. Et si les places étaient chères, c'est parce que seuls les premiers noms ont une chance d'être élus le 9 juin.

En 2019, en recueillant 8,48% des suffrages, Les Républicains avaient envoyé 8 eurodéputés à Strasbourg. Un score que la formation de droite peut espérer égaler cette année : lundi 29 avril, à six semaines du scrutin, l'enquête quotidienne réalisée par l'Ifop-Fiducial pour LCI prédisait à la liste de droite la 4e position avec 8% des intentions de vote, un score plutôt stable depuis le début des mesures, début avril. Cela lui permettrait donc d'envoyer à peu près le même nombre d'eurodéputés qu'il y a cinq ans.

Morano et Hortefeux sauvent leur place

Qui sont donc les noms placés de la 4e à la 8e place ? En 4e position, a été placée Isabelle Le Callennec, maire de Vitré et présidente de la fédération LR d'Ille-et-Vilaine, et en 5e position le professeur de médecine niçois Laurent Castillo. La première a soutenu Éric Ciotti au dernier congrès LR, le second a été candidat du parti dans les Alpes-Maritimes aux dernières élections législatives. Viennent ensuite les députés sortants Nadine Morano et Brice Hortefeux. Les deux sarkozystes, pas toujours en odeur de sainteté ces derniers mois, parviennent à sauver leur place. Sauf dégringolade du parti d'ici le 9 juin, ils devraient donc être élus.

Derrière eux, la députée européenne sortante Nathalie Colin-Oesterlé (8e) a une chance de revoir son siège à Strasbourg, a contrario de sa collègue Anne Sander (10e). En 9e position, le président des jeunes Républicains Guilhem Carayon (9e) ne devrait pas réussir à être élu non plus. À noter l'absence de l'eurodéputé sortant Geoffroy Didier, alors qu'une 11e place reste vacante dans la liste communiquée ce mardi par LR.