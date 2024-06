La plupart des électeurs de l'UE sont appelés aux urnes ce dimanche, dernier jour de vote des élections européennes. En France, les premières estimations de la composition du nouveau Parlement tombent à 20H. Il faudra toutefois attendre la fermeture des derniers bureaux de vote en Italie pour connaitre les résultats provisoires.

Une vingtaine de pays votent dimanche pour choisir leurs eurodéputés, mais à quelle heure connaitra-t-on la composition du nouveau Parlement européen ? Alors que de nombreux pays ont en effet déjà fini de voter depuis jeudi, date d'ouverture officielle du scrutin européen, de premières estimations dans ces pays et issues des sondages préélectoraux et de sortie des urnes seront publiées par vagues dans l'après-midi.

Pour ce qui concerne la France, les premières estimations de la composition du nouveau Parlement seront publiées aux alentours de 20h ce dimanche, après la fermeture des derniers bureaux de vote du pays. Elles seront dévoilées à l'occasion de notre soirée électorale aux alentours de 20H sur TF1 et LCI et à retrouver ici sur notre site. Dès 20H précises, notre partenaire Ifop Fiducial révèle de premières estimations qui s'affinent au fur et à mesure du dépouillement.

À titre de repère, en 2019, le Parlement européen avait commencé à donner les premières estimations nationales d'une série de sept pays à partir de 17h.

S'agissant des résultats provisoires, ces derniers sont attendus entre 23h15 et 23h30, lorsque les derniers bureaux de vote en Italie fermeront leurs portes, rappelle le site du Parlement européen. Les résultats définitifs ne seront donc connus que tard dans la nuit de dimanche, voire dans la matinée du lundi 10 juin.

Les résultats définitifs sont ensuite officialisés le lendemain par le ministère.