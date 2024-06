Quarante-neuf millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche afin de désigner leurs 81 eurodéputés. À midi, le taux de participation s’élève à 19,81%, annonce le ministère de l’Intérieur. Un score en hausse puisqu’il s’élevait à 19,26% lors du précédent scrutin en 2019.

Un sursaut dans les urnes ? Au terme d’une campagne électorale troublée par l’actualité internationale, 49 millions d’électeurs français sont appelés à élire leurs 81 eurodéputés ce dimanche 9 juin. À midi, le taux de participation s’élève à 19,81%, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur. Un score en hausse par rapport au précédent scrutin puisqu’il était de 19,26% en 2019. En 2014, il n’était que de 15,70%.

"On ne sera pas sur un étiage de sur-abstention comme en 2009 ou en 2014", analyse sur LCI Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’Ifop. D'après lui, c'est l'assurance d'une abstention moindre qu'en 2014 ou encore 2009, scrutin marqué par un record d’abstention.

Le département qui avait le plus voté à midi ? L’Ardèche, avec 27,35% de participation, en hausse de deux points. Il précède la Haute-Saône (26,37%) et la Sarthe (25,63%). En Seine-Saint-Denis, en revanche, il n’est que de 11,04%, le département qui a le moins voté derrière le Val d’Oise (13,92%) et l’Aisne (13,78%). Enfin à Paris, où les bureaux de vote ferment à 20h, le taux de participation atteignait 16 % à la mi-journée, contre 11,35% en 2019.