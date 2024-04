Élections européennes : qui peut voter pour élire les eurodéputés français ?

Les élections européennes auront lieu le dimanche 9 juin prochain. Citoyens français, ressortissants de l'Union européenne résidant en France... Qui peut élire les eurodéputés français ?

Selon les scrutins, les personnes autorisées à prendre part à un vote lors d'une élection ne sont pas toujours les mêmes. Pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 9 juin prochain en France métropolitaine, qui est autorisé à se rendre dans les bureaux de vote pour élire les 81 futurs eurodéputés français ?

Comme pour toutes les élections, les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales et qui jouissent de leurs droits civils et politiques, peuvent voter. Mais les citoyens européens vivant en France (domicile réel ou résidence continue) peuvent également participer à l’élection des représentants français au Parlement européen. Ils doivent eux aussi être âgés d’au moins 18 ans, jouir de leurs droits civiques en France et dans leur pays d’origine et être inscrits sur une liste électorale complémentaire dans leur commune de résidence. Ils doivent en outre s’engager à ne voter qu’en France pour ces élections.

Vote à 16 ans à Malte et en Autriche

Si en France, il faut avoir 18 ans pour voter, ce n'est pas le cas partout en Europe pour ce scrutin. À Malte et en Autriche, la majorité électorale est fixée à 16 ans. C’est également l’âge légal pour voter en Belgique et en Allemagne, mais uniquement pour les élections européennes, tandis que la Grèce le fixe à 17 ans. Le vote est obligatoire dans quatre pays : la Belgique, la Bulgarie, le Luxembourg et la Grèce.

Pour aller plus loin, lisez :

- Élections européennes : jusqu'à quelles dates peut-on s'inscrire sur les listes électorales ?

- Élections européennes : comment vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales ?

- Élections européennes : il est désormais possible de faire une procuration sans se déplacer au commissariat