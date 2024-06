Jeudi, Reconquête et La France insoumise ont envoyé des SMS appelant à voter pour eux, à quelques jours des élections européennes. De nombreux internautes se sont indignés sur X, allant jusqu'à se demander comment les candidats avaient obtenu leur numéro de téléphone.

"Bonjour, c'est Marion Maréchal". Jeudi, vous avez peut-être reçu un SMS de la candidate Reconquête, à trois jours des élections européennes du 9 juin. "Dimanche, votez pour stopper l'immigration, l'insécurité, l'assistanat et l'enfer fiscal. Ma vidéo ici", peut-on lire dans le message, qui se termine par le "STOP" habituellement utilisé lors des démarchages commerciaux. Les quelques lignes ont suffi à exaspérer certains électeurs. "C'est scandaleux, comment nos numéros de téléphone peuvent-ils circuler ainsi ?", s'indigne une internaute sur X. "Dites Marion Maréchal qui vous a autorisé à m’envoyer un SMS sur mon 06 personnel pour voter pour vous ?", réagit une autre.

Même constat du côté de La France insoumise, qui a envoyé son SMS jeudi. "Ce dimanche 9 juin : contre la vie chère et pour la paix à Gaza, VOTEZ France insoumise avec M. Aubry et JL. Mélenchon Partagez !" À la fin du message, un lien renvoie au site internet de LFI, générant une autre vague d'incompréhension. "Le fait de recevoir ce SMS signifie que je suis sur une liste de partisans de LFI où ils envoient à tout le monde ?", s'interroge un internaute sur X.

Des entreprises spécialisées dans la communication électorale

Si les partis ont longtemps envoyé ce type de SMS à leurs adhérents, ils cherchent désormais à convaincre des électeurs qui ne sont pas acquis à leur cause. Cette stratégie est d'autant plus utile dans le cadre des élections européennes, connues pour leur nombre élevé d'abstentionnistes. C'est là que les SMS de propagande électorale entrent en jeu. "Techniquement, ça se passe de la même façon que pour de la prospection commerciale", explique Alexandre Archambault, avocat spécialisé dans le numérique, contacté par TF1info.

Les numéros de téléphone sont par exemple collectés "en cochant une case dans la cadre d'un jeu concours ou lors de la création d'une carte de fidélité", précise l'avocat. Ils peuvent ensuite être envoyés à des sociétés privées, comme l'entreprise Selfcontact. Le "leader privé de la communication électorale" revendique sur son site internet être en possession de plus de 21 millions de numéros de téléphones fixes et plus de 34 millions de téléphones portables.

En plus des numéros, la société collecte une diversité de données. "Nom, prénom, adresse postale, âge", énumère Selfcontact sur son site. De quoi séduire de nombreuses personnalités politiques, notamment Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marion Maréchal.

Une stratégie légale

Comme le rappelle la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) sur son site internet, ces candidats peuvent acheter des accès aux bases de données auprès de ce type de prestataires. Ils adressent ensuite les fameux messages à une poignée d'électeurs, "selon des critères géographiques, ou encore de catégories socio-professionnelles", précise Alexandre Archambault. Cette technique est légale, mais requiert du bon sens et de la "responsabilité" de la part des partis, rappelle-t-il. "Ce n'est pas parce qu'une personne a coché la case 'j'accepte de partager mes données' que cela doit être utilisé pour une autre finalité, ici de propagande électorale. Maintenant, il faut qu'il y ait une case par finalité".

De son côté, la CNIL précise que les modalités de collecte initiale ne sont pas nécessairement connues des partis politiques. Elle recommande donc qu’un premier SMS soit adressé aux électeurs afin de recueillir leur accord pour être démarchés à des fins électorales. Il faut surtout qu'un lien de désabonnement soit présent à la fin des messages, comme c'est le cas pour les SMS de Reconquête et LFI. Pour refuser que vos données soient diffusées par l'entreprise Selfcontact dans le futur, vous pouvez le mentionner directement via leur formulaire.

En 2022, le parti Reconquête avait été épinglé pour des envois de SMS massifs, et particulièrement ceux destinés aux Français de confession juive. Ce ciblage basé sur des données religieuses avait valu à Éric Zemmour d'être visé par une enquête préliminaire par le parquet de Paris.