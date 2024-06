Ce dimanche 9 juin, 38 listes vont tenter d'intégrer le Parlement européen pour le prochain mandat. Mais toutes les candidatures ne seront pas représentées dans votre bureau de vote. Explications.

Ils sont 38 sur la ligne de départ... mais seront-ils tous présents dans les bureaux de vote ? Dimanche 9 juin, les 49,5 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes pour élire leurs nouveaux eurodéputés au Parlement européen. C'est peu dire que les Français auront le choix : outre les partis politiques classiques, 38 listes ont été officiellement déposées.

Mais avant de voter pour l'une d'elles, assurez-vous que son bulletin de vote sera bien présent dans votre bureau. Car l'impression des bulletins reste à la charge des partis politiques et entre dans les frais de campagne. Or, seules les listes franchissant le seuil de 3% des voix se voient rembourser ces frais. Et pour les "petites" listes, qui ont peu d'espoir de dépasser cette barre, imprimer des dizaines de millions de bulletins s'avère trop coûteux.

Impression à domicile

"Cela représente environ un centime par bulletin", explique Pierre Dieumegard, numéro 2 sur la liste Esperanto, auprès de 20 Minutes. "Nous avons pu en faire imprimer pour environ 15% des électeurs inscrits sur les listes, soit un gros tiers de notre budget de campagne." Cette liste est loin d'être la seule dans cette situation. Sur sa profession de foi, le Parti pirate déplore que "fournir des bulletins à toutes les communes françaises coûte des centaines de milliers d'euros". Il appelle donc ses électeurs à imprimer son bulletin depuis son site officiel.

Il en est de même pour le mouvement La Ruche citoyenne. "Tous les bureaux de vote ne disposent pas de notre bulletin, imprimez-le", peut-on lire sur sa profession de foi. "Téléchargez votre bulletin de vote sur notre site", écrit de son côté la liste Paix et décroissance, l'une des nombreuses à ne pas pouvoir se montrer dans l'ensemble des bureaux de vote du pays.

La situation est d'ailleurs la même sur l'envoi des professions de foi. Depuis le 28 mai, et jusqu'à la veille du scrutin, les plis électoraux contenant les listes sont envoyés aux électeurs. Cette traditionnelle enveloppe ne contient pas l'ensemble des professions de foi, coûteuses pour les partis politiques. Pour lire les programmes de l'ensemble des listes présentes sur la ligne de départ, rendez-vous sur le site du ministère de l'Intérieur : https://programme-candidats.interieur.gouv.fr.