Élections européennes 2024 : un scrutin "cible" de manipulations étrangères

Les élections européennes du 9 juin seront "un enjeu et une cible considérable" de manipulations étrangères, selon le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN). Ces dernières semaines, Paris a ouvertement dénoncé une série de tentatives de déstabilisation téléguidées notamment par Moscou.

C'est une guerre qui se mène dans l'ombre, mais dont les conséquences finissent souvent par exploser au grand jour. Avant les JO de Paris cet été, les élections européennes du 9 juin seront "un enjeu et une cible considérables" de manipulations étrangères, a déclaré mercredi 6 mars le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), Stéphane Bouillon. "Nous sommes très sensibles à ce qu'il se passe aujourd’hui en Ukraine, et les élections européennes vont être un enjeu et une cible considérables pour certains de nos compétiteurs étrangers", a-t-il affirmé devant la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, sans désigner nommément de pays.

Une réunion de "sensibilisation aux menaces dites hybrides"

Le SGDSN, qui dépend du Premier ministre, va ainsi organiser le 29 mars pour tous les partis politiques français candidats aux élections européennes une réunion de "sensibilisation aux menaces dites hybrides" afin d'aborder les risques "de cyberattaques, de manipulations de l'information et d'ingérences étrangères".

Selon un article du Monde publié fin février, la direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) enquête par ailleurs sur une potentielle déstabilisation des élections européennes. La Sécurité intérieure s'intéresserait à la constitution d’une liste servant les intérêts de Moscou, portée notamment par un ancien eurodéputé français.

Ces dernières semaines, Paris a dénoncé ouvertement une série de tentatives de déstabilisation téléguidées par Moscou, visant à saper le soutien de l'opinion publique à la cause ukrainienne. Le 12 février, à l'approche du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, la France a par exemple révélé une nouvelle ingérence numérique venant de la Russie. Baptisé "Portal Kombat", ce réseau de 193 sites a été mis au jour à l'issue de quatre mois de travail de Viginum, l'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères.

Selon le rapport annuel de la délégation parlementaire au renseignement publié en novembre, l'ingérence étrangère en France est devenue une menace "protéiforme, omniprésente et durable", de l'espionnage à l'utilisation de l'espace cyber ou les opérations de manipulation de l'information, avec la Russie et la Chine comme acteurs principaux.

Selon Stéphane Bouillon, "ces menaces s'accroissent et peuvent même nous faire perdre la guerre avant que l'adversaire n'ait montré un fusil, c'est le vieux principe de Sun Tzu (auteur de l'Art de la Guerre, NDLR), mais c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour arriver à nous faire perdre une guerre et à nous faire plonger", a-t-il conclu.