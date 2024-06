Les élections européennes passionnent peu les Français, ce scrutin battant souvent des records d'abstention. Cette année l'Ifop-Fiducial, partenaire de LCI, prédit une participation qui pourrait être "record". Elle pourrait atteindre 50,5% ou plus, ce qui pourrait être son plus haut niveau depuis... 1994.

Le 8 avril dernier, 44% des Français avaient l'intention d'aller voter le 9 juin pour les élections européennes, selon le premier résultat de l'enquête quotidienne réalisée par l'Ifop-Fiducial pour LCI jusqu'au scrutin. Près de deux mois plus tard, ce mercredi 5 juin, ce chiffre monte à 50,5% et est en constante augmentation depuis quelques jours. "Pour la première fois depuis le lancement du rolling, plus de la moitié des électeurs indiquent avoir l’intention d’aller voter", indique l'institut de sondage dans sa note du jour. "C’est 5,5 points de plus qu’au même stade de la campagne il y a cinq ans."

Le 26 mai 2019, 50,12% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Un taux de participation qui n'avait plus été observé depuis... 1994. En 2014, le taux de Français qui avaient voté était de 42,4%, en 2009 c'était 40,63%, en 2004 42,76% et en 1999 46,76 %. Alors cette année ce "record" peut-il être battu ? Les partis politiques font tout pour mobiliser les électeurs les moins mobilisés, mais où sont les réserves de voix ?

Seuls 33% des 25-34 ans prévoient d'aller voter

Peut-être pourront-ils compter sur les 2,2 millions d'électeurs de plus inscrits sur les listes électorales par rapport aux élections européennes de 2019. Aussi, on constate à la lecture de l'enquête de l'Ifop-Fiducial datée de ce 5 juin que les taux de participation les plus bas annoncés sont chez les 25-34 ans (33%), les 18-24 ans (39%) et les 35-49 ans (45%). Les efforts sont également à concentrer sur les professions qui disent ne pas souhaiter aller voter, à savoir les employés (40%), les professions intermédiaires (46%) et les ouvriers (48%). Les plus pauvres - 41% de ceux gagnant moins de 900 euros, 47% de ceux gagnant moins de 1300 euros - et les habitants des communes rurales (49%) sont aussi ceux qui devraient le moins se déplacer. On observe aussi que l'électorat de La France insoumise est le moins disposé à se déplacer dimanche (45% de ceux ayant voté pour Manon Aubry en 2019).

Comment expliquer ce regain d'intérêt pour ces élections ? "La visibilité de la campagne sur le dernier mois ou la dernière quinzaine a créé une émulation, et peut-être la prise de conscience de la part de l'électorat de l'intérêt stratégique de cette élection", a expliqué à TF1info le politologue Olivier Rouquan. "Cela peut pousser des cadres, des diplômés qui semblaient se déclarer hésitants à participer et à se mobiliser." Il pense également que le "succès de Bardella peut amener certains abstentionnistes, ceux qui hésitent entre aller voter et voter RN, à se décider. C'est le côté toujours plus attractif de la liste qui arrive en tête", remarque-t-il. Enfin, les jeunes viendront-ils gonfler les chiffres ? "Ils pourraient voter un peu plus que prévu mais ils n'ont pas été aidés car ils sont plus sensibles que la moyenne à l'enjeu écologique, mais cet aspect n'a pas été très abordé dans la campagne. Donc je ne sais pas si le sursaut viendra d'eux."