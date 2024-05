Élections européennes : la campagne officielle débute en France ce lundi 27 mai

Lundi 27 mai, à minuit, la campagne officielle pour les élections européennes commence en France, deux semaines avant que les Français ne soient appelés aux urnes. Les candidats pourront utiliser les emplacements d’affichage à côté des bureaux de vote, mis en place par les mairies. Les différents programmes des listes pourront être consultés en ligne sur un site dédié.

Le coup d’envoi officiel de la campagne pour les élections européennes en France sera donné le lundi 27 mai, à minuit. Même si elle est déjà largement présente dans les débats publics et dans les médias, à partir de cette date, les candidats entreront officiellement en campagne. Une période qui durera jusqu'au vendredi 7 juin, à minuit, puis laissera place à la période de réserve qui débutera samedi 8 juin, minuit. Pendant deux jours, la veille et le jour du scrutin, "la campagne connaîtra un temps mort politique et médiatique, au cours duquel les candidats et acteurs politiques devront rester silencieux", indique Toute l’Europe sur son site.

Affiches de campagne à côté des bureaux de vote, programmes consultables...

Concrètement, cela signifie qu’à compter de lundi, les mairies et municipalités ont l’obligation d’installer des emplacements de panneaux d’affichage à proximité des bureaux de vote, que les candidats pourront utiliser pour coller leur affiche de campagne. Leur ordre est d’ailleurs défini par un tirage au sort : il détermine à la fois l’ordre d’affichage sur les panneaux, mais aussi l’ordre de présentation des bulletins sur la table de décharge, dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

Comme le précise le ministère de l’Intérieur sur son site, "38 listes de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin prochain ont été officiellement enregistrées. Chacune de ces listes candidates comporte 81 noms, avec une alternance de candidats de chaque sexe."

Les programmes et professions de foi des candidats seront accessibles et consultables dès lundi sur un site dédié, mis en place par le ministère de l’Intérieur. Les Français métropolitains seront ensuite invités à voter le 9 juin. Les électeurs de certains territoires d’outre-mer et des ressortissants à l’étranger seront quant à eux appelés aux urnes dès le 8 juin, en raison du décalage horaire.