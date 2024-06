Les élections européennes se déroulent du 6 au 9 juin. Pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre dans leur bureau de vote, il est possible de faire une procuration. Des associations et des partis politiques se proposent ainsi d'aller glisser votre bulletin dans l'urne.

Plus que quelques jours avant les élections européennes en France. Le scrutin pour renouveler le Parlement à Strasbourg doit se dérouler dimanche 9 juin sur le territoire. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, il est possible de faire une procuration, pour donner sa voix à un proche, qui pourra alors glisser votre bulletin dans l'urne. Et si vous n'avez pas de personne de confiance à qui confier votre vote ou si cette personne détient déjà une procuration - un citoyen ne pouvant détenir qu'une seule procuration établie en France - plusieurs autres possibilités s'offrent à vous.

Mobilisation des partis politiques

La procuration est l'un des grands enjeux du scrutin, alors que la participation reste faible en France. Selon notre sondage quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, du 31 mai, elle atteint le seuil des 49%. Ainsi, les partis politiques se mobilisent pour proposer des services en ligne permettant à un électeur de trouver quelqu'un pour voter pour lui.

Sur la plupart des sites des grandes formations, comme La France insoumise, Les Écologistes-EELV, Renaissance ou Les Républicains, les militants peuvent se proposer pour prendre la procuration d'une personne qui serait en incapacité de voter. Cette dernière peut alors se rendre sur la plateforme du parti pour trouver un militant résidant dans sa commune et en capacité de se déplacer pour voter pour lui pour la liste du mouvement politique.

Le "Plan Procu"

Si vous ne souhaitez pas passer par un parti politique, le collectif citoyen "A voté" a également mis à disposition un outil, le "Plan Procu" pour permettre de trouver un électeur en capacité de recevoir votre procuration. Le principe reste le même : il y a ceux qui se proposent et ceux qui cherchent. Pour ces derniers, il suffit de remplir le formulaire en ligne avec son numéro d'électeur. La demande est ensuite validée par l'équipe de campagne et l'électeur est mis en relation avec la personne la plus proche de chez lui. Ensuite, la démarche se déroule comme pour une procuration classique : il faut la faire valider à une gendarmerie ou un commissariat. Dernière formalité : informer la personne choisie de son vote le Jour J.

Et pour s'assurer que le processus soit bien respecté, toute personne s'inscrivant sur "Plan Procu" pour recevoir une procuration doit souscrire à une "charte d'engagement citoyen pour la procuration" qui spécifie clairement que "chaque volontaire s'engage à respecter l'opinion des autres", et veille à "ce que le vote soit effectué conformément aux instructions reçues, sans faute ni retard".