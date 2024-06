Après un photomontage d'Emmanuel Macron en tenue de combat, le vice-Premier ministre italien s'attaque à Zinédine Zidane. Avec toujours le même slogan : "Moins d'Europe, plus d'Italie". Patron de la Ligue, parti anti-migrants, Matteo Salvini multiplie les publications hostiles à la France et à l'Union européenne ces dernières semaines.

Matteo Salvini persiste et signe. Après un photomontage d'Emmanuel Macron en tenue de combat, le vice-Premier ministre italien a publié, jeudi 6 juin, sur X deux photos : l'une montrant le coup de tête de Zinédine Zidane asséné à un joueur italien Marco Materazzi, qui valut son exclusion à l'attaquant français, lors de la finale de la Coupe du monde 2006. La seconde montre les joueurs italiens, dont le légendaire gardien Dino Zoff, soulevant la Coupe du monde de football en 1982 en Espagne. Le tout avec son slogan fétiche : "Moins d'Europe, plus d'Italie".

"Faire passer des émotions liées au football"

Patron de la Ligue, parti anti-migrants en difficulté dans les sondages avant les élections européennes, Matteo Salvini multiplie les publications hostiles à la France et à l'Union européenne (UE) ces dernières semaines. Mardi, il avait publié un photo-montage d'Emmanuel Macron en tenue de combat et armé d'un fusil d'assaut, l'accusant de vouloir précipiter l'Europe dans la guerre avec la Russie. "Une escalade militaire et des soldats italiens sur le front sur ordre de dangereux 'poseurs de bombes' ? Non merci", avait écrit Matteo Salvini, dont le parti appartient à la coalition gouvernementale dirigée par Giorgia Meloni.

"L'image de Zinédine Zidane qui donne un coup de tête à Materazzi (...) vise à simplifier un message selon lequel la France européiste de Macron accueillerait des immigrés et des fils d'immigrés de pays à majorité musulmane représentés dans l'idéologie de Salvini comme étant essentiellement violents et criminels", a déclaré à l'AFP la philosophe Anna Bonalume, auteure de l'essai Un mois avec un populiste sur Salvini.

Le but est "de faire passer des émotions liées au football vers une opinion politique", a ajouté la philosophe, experte de la Ligue, estimant que "l'objectif principal de Salvini est de représenter une Europe en déclin, guidée par des chefs d'État pro-européens comme Macron".

Dans la dernière ligne droite des élections européennes de ce dimanche 9 juin, la Ligue est à la peine dans les sondages. Alors qu'elle avait recueilli plus de 34% en 2019, elle n'est plus créditée que 8% des suffrages, très loin derrière Fratelli d'Italia (post-fasciste) de Giorgia Meloni. La Ligue fait partie, aux côtés du Rassemblement national (RN) français, du groupe Identité et démocratie au Parlement européen.