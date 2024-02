Élections européennes : cinq choses à savoir sur Valérie Hayer, désignée tête de liste Renaissance

L'eurodéputée Valérie Hayer a été officiellement désignée, ce jeudi, tête de liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Élue à Bruxelles depuis 2019, fille d'agriculteurs et spécialiste du budget : voici 5 choses à savoir sur l'élue Renaissance, inconnue du grand public.

Le bureau exécutif de Renaissance a choisi et décidé de désigner Valérie Hayer comme tête de liste pour les élections européennes du 9 juin prochain. Un choix officialisé par l'intéressée ce jeudi dans Le Figaro. Elle conduira une liste composée de candidats issus de Renaissance et de ses alliés du MoDem, d'Horizons et du Parti radical, avec la lourde tâche de limiter la casse face au Rassemblement national, annoncé grand gagnant du scrutin alors qu'il y a cinq ans, il avait recueilli le même nombre de sièges que le parti présidentiel (23, malgré un score supérieur d'un point).

Eurodéputée depuis 2019, âgée de 37 ans, originaire de Mayenne... : voici 5 choses à savoir sur Valérie Hayer.

Elle est la cheffe du groupe Renew au Parlement européen

Si elle est inconnue du grand public, Valérie Hayer est à la tête du troisième groupe politique au Parlement européen, le groupe Renew Europe. Elle a été élue le 25 janvier dernier en remplacement de Stéphane Séjourné, devenu ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Son groupe compte 102 députés européens, de 24 nationalités différentes. Elle n'est que la deuxième femme, après Simone Veil, à prendre la tête du groupe centriste au Parlement européen. Le jour de son élection, Valérie Hayer avait fait part de sa volonté de défendre les "valeurs fondamentales" de l'Europe "menacées par l'extrême droite" à l'approche des élections européennes.

Elle est fille d'agriculteurs

Alors que les agriculteurs expriment leur colère et leur ras-le-bol depuis des mois, Valérie Hayer n'a pas manqué d'indiquer qu'elle avait elle-même grandi dans une ferme de Mayenne, à Saint-Denis-d'Anjou. "Je suis fille d'agriculteurs, petite-fille d'agriculteurs et sœurs d'agriculteurs", a-t-elle révélé après son élection à la tête de Renew.

Elle a échoué à devenir députée puis sénatrice

Valérie Hayer est élue depuis ses 21 ans. Elle a d'abord été conseillère municipale de Saint-Denis-d'Anjou (2008-2019), avant d'être conseillère départementale de Mayenne (2015-2021) puis députée européenne depuis 2019. Mais malgré ses essais, elle n'a pas réussi à accéder aux deux chambres du Parlement français. Aux élections législatives de 2017, investie par En marche dans la deuxième circonscription de la Mayenne, elle doit retirer sa candidature au bénéfice de la candidate MoDem Géraldine Bannier. Candidate du parti présidentiel pour les sénatoriales en septembre 2017, elle se qualifie au second tour, mais n'est pas élue au second, où elle s'incline face au candidat LR.

Elle est une marcheuse de la première heure

Valérie Hayer adhère à En marche presque à sa création, en 2017. À cette époque, elle est membre d'Alliance centriste, le parti fondé par son mentor en politique, Jean Arthuis, allié de l'UDI. Elle imite ce dernier lorsqu'il démissionne pour rejoindre Emmanuel Macron. Valérie Hayer était engagée au centre depuis les élections européennes de 2014. Sept ans après, le président de la République a donc choisi cette proche de Stéphane Séjourné et de Gabriel Attal pour mener sa propre liste au scrutin européen en juin prochain.

Elle est spécialiste du budget et des finances

Après un diplôme de droit, Valérie Hayer devient experte en finances auprès de collectivités locales. Si elle n'avait pas été élue, elle avait "à un moment imaginé être consultante sur les questions financières et budgétaires", a dit Jean Arthuis à Public Sénat. Actuellement au Parlement européen, elle est la coordinatrice pour Renew de la commission des Budgets et a travaillé sur le plan de relance européen de 750 millions d’euros. "Elle a fait un formidable travail sur le budget européen, lors du plan de relance de 750 millions d’euros et sa conditionnalité", a d'ailleurs salué sa collègue Fabienne Keller, toujours auprès de Public Sénat.