Les élections européennes sont généralement celles qui affichent en France les plus forts taux d'abstention. Celle-ci pourrait atteindre 50% des électeurs en France pour le scrutin de dimanche. Ailleurs au sein de l'UE, on constate un engouement très variable.

Selon notre dernier baromètre quotidien, moins d'un électeur français sur deux (49,5%) devrait se déplacer pour aller voter le 9 juin à l'occasion des élections européennes. Un scrutin qui peine historiquement à mobiliser dans l'Hexagone, avec des taux d'abstention très largement supérieurs à ceux enregistrés lors d'une présidentielle ou des législatives. Si les estimations des sondeurs se révèlent exactes, la participation cette année serait proche de celle observée en 2019, lors des dernières européennes (51%). Qu'en est-il des autres États membres, et comment la France se positionne-t-elle au sein de l'UE ?

Un intérêt plus marqué qu'il y a cinq ans

Sur son site internet, le Parlement européen propose un "Eurobaromètre". Une série d'enquêtes d'opinion réalisées à travers l'ensemble des pays membres autour de thématiques variées. À l'approche des élections européennes, quelque 26.000 citoyens de l'UE ont été interrogés, afin notamment d'évaluer leur volonté d'aller voter le 9 juin. Les résultats de cette consultation (menée entre le 7 février et le 3 mars) montrent d'importantes variations entre les pays.

Ce graphique présente la part des citoyens de chaque pays de l'UE souhaitant aller voter lors des élections européennes. Les barres bleues correspondent aux résultats 2019, celles en jaunes sont celles relatives à l'élection du 9 juin prochain. - Parlement européen

La lecture des données fait émerger un premier constat très net : l'engouement pour le scrutin 2024 est assez nettement supérieur à celui qui précédait l'élection il y a cinq ans, de l'ordre de 10 points de participation. Seuls les Grecs, les Estoniens et les Bulgares affichent un intérêt moindre cette année. Les Français interrogés sont 67% à vouloir voter le 9 juin, soit un peu moins que la moyenne des pays de l'UE (71%).

C'est au Portugal, en Estonie et en Bulgarie que les électeurs comptent le moins se déplacer. Au contraire, plus de 80% des Danois, des Néerlandais et des Suédois assurent qu'ils iront placer un bulletin dans l'urne à l'occasion du scrutin. Notons par ailleurs quelques résultats surprenants, à commencer par le regain d'intérêt majeur des Tchèques pour les européennes. La part d'électeurs souhaitant aller voter a presque doublé entre 2019 et 2024, passant de 31 à 58%.

En 2019, un européen sur deux s'était abstenu

L'Eurobaromètre proposé par le Parlement européen ne porte que sur la volonté affichée des électeurs d'aller voter. Pour savoir si ces velléités se traduisent lors des élections, seuls les taux de participation font foi. En 2019, ils permettaient de constater que les Français n'étaient ni plus, ni moins enclins que leurs voisins à élire des eurodéputés. La participation de 50,1% approchait en effet de très près celle enregistrée à l'échelle des 28 (le Brexit n'avait pas encore eu lieu à l'époque), de l'ordre de 51%.

L'infographie ci-dessus, accessible également via ce lien, illustre les fortes variations du taux de participation aux européennes. Attention toutefois : les chiffres très élevés enregistrés au Luxembourg ou en Belgique (plus de 84 et 88%) doivent être analysés en gardant à l'esprit que le vote est obligatoire dans ces deux pays. Ailleurs dans l'UE, c'est au Danemark que l'on a constaté en 2019 la plus forte mobilisation, tandis que moins d'un électeur sur trois s'était déplacé en Croatie, au Portugal ou en Slovénie. Il faudra enfin surveiller, le 9 juin, la participation en Slovaquie : il y a cinq ans, elle dépassait à peine les 22%.