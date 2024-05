Le retour médiatique de François Hollande embarrasse le candidat socialiste aux élections européennes. Raphaël Glucksmann fait tout pour se tenir à bonne distance de l'ancien président de la République. "Nous avons la volonté de faire en sorte de ne jamais être assimilé à qui que ce soit qui aurait aujourd'hui l'intention de revenir dans le jeu politique", a répondu ce vendredi le chef du parti socialiste Olivier Faure.

Tous les partis préparent l'après 9 juin, y compris le Parti socialiste. Est-ce avec l'intention de revenir dans le jeu politique que l'ancien président de la République François Hollande est de plus en plus présent ces derniers jours dans le paysage médiatique ? Une présence qui embarrasse le PS et que l'équipe de Raphaël Glucksmann ou l'appareil du parti n'utilise pas, cherchant plutôt à s'en écarter et à s'en éloigner.

En effet, comment expliquer que le candidat PS-Place publique se soit affiché avec l'ancien ministre Lionel Jospin dans le 18e arrondissement de Paris mercredi 22 mai dernier, comment expliquer qu'il s'affiche sur des scènes de meeting avec la maire de Paris Anne Hidalgo ou de Lille Martine Aubry, mais que François Hollande, pourtant invité de France 2 jeudi soir et en meeting à Limoges le 6 juin, soit tenu à bonne distance ?

"Troll en chef"

"Il y a plein de gens qui soutiennent et font part de leur intention de voter Raphaël Glucksmann, nous ne contrôlons personne et nous n'avons l'intention de contrôler personne. Donc celles et ceux (…) qui voudraient se déclarer en faveur de notre liste sont les bienvenus", a déclaré ce vendredi matin sur franceinfo le Premier secrétaire du PS Olivier Faure. Avant de poursuivre et de mettre en garde l'ex-président : "Nous avons la volonté de faire en sorte de ne jamais être assimilé à qui que ce soit qui aurait aujourd'hui l'intention de revenir dans le jeu politique (…), qui aurait envie de profiter de l'élection européenne pour revenir dans le jeu politique". "Cette campagne n'a pas pour objet" de "remettre l'étrier au pied de qui que ce soit", a-t-il ajouté. Si Olivier Faure a assuré qu'il ignorait quelles étaient les intentions de François Hollande il a constaté toutefois qu'il avait "toujours été suffisamment flou sur la question pour que le doute existe".

Dans le Parisien daté de ce jeudi, un cadre socialiste estimait également que "ce n’est pas l’image que l’on veut incarner, mais on ne va pas le bâillonner". "C’est notre petit troll en chef", soupirait un autre.

Le leadership à gauche, mais avec qui ?

Si Raphaël Glucksmann se tient à bonne distance de l'ancien président de la République, c'est notamment parce qu'il est régulièrement agité comme un épouvantail par ses adversaires insoumis. Le député Adrien Quatennens a publié il y a six jours une vidéo au titre explicite : "Glucksmann ou la résurrection de François Hollande". "Raphaël Glucksmann veut revenir à la gauche d'avant, celle de François Hollande", dit régulièrement la tête de liste LFI Manon Aubry. L'équipe du candidat craint que les attaques à ce sujet redoublent d'ici au vote le 9 juin. "C’est pénible, mais ça ne cristallise pas dans l’opinion", se rassurait un de ses membres au Parisien. "Le véritable enjeu pour les électeurs de gauche, c'est que pour la première fois depuis sept ans, on est en capacité de passer devant Macron."

Le bon score attendu de la liste PS-Place publique, donnée autour de 14% dans les sondages, devrait redistribuer les cartes à gauche pour l'élection présidentielle. Les socialistes se réjouissent d'avance de faire un meilleur score que les Insoumis et de pouvoir revendiquer le leadership à gauche. Mais ils ne disposent pas d'un candidat naturel pour 2027, ce qui aiguise les ambitions et encourage les come-back.