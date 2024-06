Les Français sont appelés aux urnes pour élire leurs députés européens, ce dimanche 9 juin. Jusqu'à quelle heure sera-t-il possible d'aller voter ? Comme d'habitude, cela dépend de son lieu de résidence.

720 députés européens seront élus dimanche soir à l'issue de plusieurs jours de scrutin dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Les Français éliront 81 représentants qui siègeront au Parlement européen de Strasbourg, à l'issue d'un vote organisé ce dimanche 9 juin – samedi 8 dans certains territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique.

En France, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures, et ferment généralement à 18 heures. Mais des exceptions existent, et dans certaines villes ceux-ci restent ouverts jusqu'à 19 ou 20 heures. "Un arrêté du préfet peut avancer ou retarder" l'horaire de fermeture prévue à 18 heures, indique le site service-public.fr. "Ainsi, dans les grandes villes, il est souvent possible de voter jusqu'à 20 heures." En cas de doute, il est recommandé de se renseigner auprès de sa mairie.

Pour rappel, l'adresse de votre bureau de vote est inscrite sur votre carte électorale. Si vous ne l'avez pas - puisqu'elle n'est pas obligatoire pour aller voter - il est possible d'utiliser un service en ligne du ministère de l'Intérieur accessible ici.

Premières estimations à 20 heures

À l'heure de la fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, les premières estimations seront connues. Mais il faudra attendre au moins 23 heures, heure de la fermeture des bureaux de vote en Italie, pour avoir les premiers résultats officiels.