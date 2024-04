Élections européennes : le temps de parole est comptabilisé à partir de lundi, voici comment ça marche

Avant le jour du scrutin prévu le 9 juin, la campagne pour les élections européennes va connaître plusieurs étapes. La première débute ce lundi 15 avril avec l'ouverture de la période de décompte des temps de parole. On vous explique comment ça marche.

Le 9 juin, les Français et plusieurs de leurs compatriotes européens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés européens. L'une des premières étapes de la campagne jusqu'au jour J débute ce lundi 15 avril avec l'ouverture de la période de décompte des temps de parole. Elle durera 8 semaines, jusqu'au vendredi 7 juin à minuit. Contrairement à l'élection présidentielle, où les candidats ont le droit à un temps de parole égal, c'est le principe d'équité qui s'applique ici.

Le temps de parole à respecter pour chaque liste, équitable donc, est calculé d'après plusieurs critères : les résultats obtenus aux dernières élections européennes de 2019 et aux plus récentes élections, d'après les sondages d'opinion et selon la capacité à animer la campagne (réunions publiques, déplacements, réseaux sociaux, etc). Ainsi, le Rassemblement national bénéficiera du plus gros temps de parole pour cette campagne, devant Renaissance et ses alliés, le PS, les Républicains, les Ecologistes, les Insoumis et Reconquête.

27 médias concernés

17 chaînes de télévision et 10 stations de radio sont soumises au respect de ces règles, sur l'ensemble de la période, toutes émissions confondues sur l'ensemble de la journée. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) sera attentive à une répartition équitable du temps de parole tout au long de la journée et sanctionnera les médias qui réserveraient à un parti les plages de nuit. C'est à eux de s'organiser pour relever les temps de parole et les transmettre à l'Arcom, selon un calendrier fixé.

Le temps de parole d'une liste est décompté lorsque sa tête de liste prend la parole, mais également l'un de ses soutiens, voire un éditorialiste qui lui aurait apporté son soutien. Une règle qui s'applique jusqu'au président de la République : s'il évoque le scrutin cela sera décompté du temps de parole de la liste Renaissance.