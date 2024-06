Plus que cinq jours de campagne, six avant que les Français se rendent aux urnes pour élire leurs députés européens. Espérant encore pouvoir inverser la tendance et faire gagner leur candidate, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont prévu de multiplier les interventions pour mobiliser leurs électeurs. Quitte à réduire au silence Valérie Hayer ?

Valérie Hayer peut-elle arriver en tête des élections européennes dimanche 9 juin, alors que la liste de Jordan Bardella a 18 points d'avance, selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour LCI ? "Évidemment", a répondu le Premier ministre Gabriel Attal ce dimanche sur France 3. Pourtant, l'implication du président de la République et du chef du gouvernement dans la campagne de la tête de liste Renaissance n'est-elle pas le signe d'une certaine fébrilité ? Les deux têtes de l'exécutif semblent en tout cas encore croire qu'ils peuvent endosser le costume de "sauveurs", quitte à ne pas vraiment laisser le choix à Valérie Hayer.

"Je suis désolé, je fais irruption sur la scène. (…) On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie, on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment." Ce lundi matin à Radio France, où les 12 principales têtes de liste étaient interrogées, l'irruption de Gabriel Attal alors que c'était au tour de Valérie Hayer d'être interviewée a été largement critiquée, les oppositions dénonçant une attitude sexiste. L'une des journalistes a à plusieurs reprises essayé de couper Gabriel Attal, qui utilisait le temps de parole de sa candidate, lui signifiant qu'il ne restait "plus beaucoup de temps à Valérie Hayer, du coup", et tentant même un : "Vous nous laissez l'interroger ?"

Cristalliser le choix des électeurs

Depuis plusieurs semaines déjà, le chef du gouvernement s'implique dans la campagne, à la demande du président de la République. Il a débattu seul face à Jordan Bardella et a participé à plusieurs meetings avec Valérie Hayer, encore récemment à Boulogne-Billancourt ou Aubervilliers. Gabriel Attal est également hyperactif dans les médias dans cette dernière ligne droite. Dimanche, il a répondu aux questions de France 3, et ce matin de Franceinfo. "Les sept jours qui viennent seront décisifs parce que la plupart de nos concitoyens n'ont pas encore fait leur choix", a souligné le Premier ministre, justifiant ainsi ses interventions dans la campagne.

Comme lui, l'ensemble de la majorité a été appelée à la mobilisation. Politico révèle ce lundi que tous les membres du gouvernement ont été encouragés à se déplacer sur le terrain et à accorder des interviews à la presse locale. Ce lundi, Valérie Hayer déambulera aux côtés de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Il sera présent sur scène à ses côtés jeudi soir à Nice, avec Christian Estrosi et Renaud Muselier. La veille, elle sera en meeting à Lorient avec l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian.

Emmanuel Macron, "la solution et le problème"

Cette offensive médiatique sera enfin incarnée par le président de la République lui-même. Après trois jours de commémorations officielles dans le cadre des 80 ans du Débarquement de Normandie, Emmanuel Macron sera l'invité des JT de TF1 et France 2 jeudi soir. En même temps que le meeting de Valérie Hayer à Nice. Celui qui est déjà présent sur les affiches officielles de la candidate pourrait s'impliquer encore plus, selon une source au siège de campagne de la majorité citée ce lundi par Politico. "Il n'est pas impossible" qu'il parle d'autre chose que des commémorations d'ici à la fin de la semaine, indique cette dernière.

L'irruption du Président dans la campagne a débuté le 25 avril dernier avec son grand discours sur l'Europe à la Sorbonne. Il a ensuite enchaîné avec de nombreuses interviews, à La Tribune Dimanche, Elle, L’Express ou aux quotidiens du groupe Ebra pour convaincre les jeunes d'aller voter. Mais rien n'a eu l'effet escompté dans les sondages, aucun sursaut ou rebond n'a pu être observé. Certains redoutent même un effet repoussoir et contre-productif. "Emmanuel Macron est la solution, mais aussi le problème. Il peut remobiliser une partie de son électorat. Mais ravive aussi le vote sanction", analyse Frédéric Dabi, directeur de l’institut de sondage Ifop, auprès du Monde.

Mais que pense la principale intéressée de ces incursions, dans sa campagne, des deux têtes de l'exécutif ? "Invisibilisée ? Non. Il y a des tracts qui circulent dans toute la France avec ma tête, le programme avec ma tête, j’ai fait plusieurs meetings, un national et des régionaux. Je suis bien là", a-t-elle répondu à RTL, qui s'inquiétait de sa discrétion pas toujours volontaire.