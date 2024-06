Candidate sur la liste Reconquête !, Sarah Knafo affirme que la France donnerait, tous les ans, 800 millions d’euros d’aide au développement à l’Algérie. Les chiffres obtenus par TF1info sont plutôt estimés à 130 millions d’euros par an.

Le message est épinglé sur son profil depuis trois semaines. Dans un tweet publié le 20 mai et toujours visible en haut de son compte X, Sarah Knafo, candidate sur la liste de Marion Maréchal (Reconquête !) aux élections européennes, se questionne sur la capacité de la France à "donner 800 millions d'euros d’aide au développement à l'Algérie chaque année, alors qu'elle refuse de reprendre ses clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes". Une affirmation que TF1info a voulu vérifier. Et les chiffres obtenus sont bien moins importants.

Une mauvaise lecture

Par aide publique au développement, selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), on entend "l’aide fournie par les États dans le but exprès de promouvoir le développement économique et d’améliorer les conditions de vie dans les pays en développement". Ces aides, contenues dans l’agenda 2030 des Nations unies, ont des buts assez divers, comme éliminer la pauvreté, promouvoir une éducation de qualité, une croissance économique soutenue, ou encore réduire les inégalités. Il appartient à l’OCDE de décider des pays bénéficiaires de ces aides en tenant compte de leur PIB par habitant. La liste, révisée tous les trois ans, comprend plus de 150 pays à ce jour.

Pour avancer le chiffre de "800 millions d'euros" donnés par la France à l'Algérie dans ce cadre, l'entourage de Sarah Knafo, contacté par TF1info, assure que la candidate se base sur les estimations de l'OCDE parues dans le magazine Challenges. L'article en question a été publié le 15 avril dernier. Mais à sa lecture, il apparait que la reprise des données qui y figurent par Sarah Knafo est trompeuse. Si une carte indique bien que l’Algérie a reçu 842 millions d’euros d’aide publique au développement, la légende précise que "ces chiffres de l’aide au développement française […] sont cumulés de 2017 à 2022 (dernière année connue) et ont été calculés par l’OCDE pour Challenges". Il ne s’agit pas de l’aide annuelle française vers l’Algérie, mais bien d’un montant estimé sur cinq ans.

D’après le rapport de l’OCDE de 2024, la France a investi 15,34 milliards de dollars en aide publique au développement, tous pays confondus. L’Algérie, elle, a bénéficié de 129,6 millions d’euros de cette enveloppe, loin des 800 millions évoqués par la candidate Reconquête ! Auprès de TF1info, le ministère de l’Économie dément également la somme évoquée par Sarah Knafo. "Les financements de la France à destination de ce pays étaient de 112 millions d’euros en 2021 et 132 millions d’euros en 2022", assure Bercy. Des chiffres publics disponibles sur le portail de l’aide publique au développement de la France.

