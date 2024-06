À une semaine des élections européennes, Léon Deffontaines est l'invité du 13H de TF1 ce samedi 1ᵉʳ juin. En amont de cet entretien dans le cadre du rendez-vous "Partie de campagne", TF1 s'est penché sur la campagne de la tête de liste du Parti communiste français (PCF), qui se veut centrée sur la question sociale. Notre équipe a également noté plusieurs ressemblances entre son programme et celui de La France insoumise, dont il veut pourtant se distinguer.

Il affirme que son projet est centré sur la question sociale. En témoigne la photo ci-dessous choisie par Léon Deffontaines et envoyée à TF1. La tête de liste du Parti communiste français (PCF) et de la "Gauche unie pour le monde du travail" aux élections européennes est l'invité ce samedi 1ᵉʳ juin du rendez-vous "Partie de campagne" du 13H de TF1. Sur ce cliché, on peut voir un jeune Léon Deffontaines, âgé de deux ans, en train de conduire un tracteur. Le candidat est issu d'une famille d'artisans et d'agriculteurs, un gage de crédibilité selon lui.

Capture d'écran TF1

Cette Europe libérale qui met en concurrence les travailleurs, qui délocalise nos usines, qui ne protège pas nos salaires et nos retraites, je le dis : qu'elle crève ! Léon Deffontaines

"Cette Europe libérale qui met en concurrence les travailleurs, qui délocalise nos usines, qui ne protège pas nos salaires et nos retraites, je le dis : qu'elle crève !" a-t-il ainsi lancé le 15 mai dernier lors d'un meeting organisé à Paris. L’ancien porte-parole de Fabien Roussel à la présidentielle a d'ailleurs appelé, sur le plateau de TF1 le 3 mai dernier, l'ensemble des têtes de listes "à refaire de la question sociale notre priorité", assurant par ailleurs que "la gauche a complètement oublié les questions sociales".

Dans cette campagne, Léon Deffontaines ne perd jamais une occasion de se démarquer de La France insoumise (LFI). Mais à regarder de plus près son programme, certaines ressemblances sont tout de même troublantes. Il plaide certes pour le développement du nucléaire, et il est le seul à gauche à le faire, mais comme Manon Aubry, la tête de liste de La France insoumise, Léon Deffontaines veut s'affranchir de certaines règles européennes.

Il souhaite par exemple mettre fin au pacte budgétaire, annuler la dette liée au Covid-19 et refuse tout élargissement de l'Europe à l'Ukraine. S'il est élu, le candidat communiste prévoit même de siéger dans le même groupe que La France insoumise, à savoir le Groupe de la Gauche au Parlement européen. Est-ce à dire que ses désaccords de campagne ne sont en réalité qu'une façade ?