Élections européennes : proches de Bardella et de Le Pen, société civile... qui sont les candidats de la liste RN ?

Les 35 premiers noms qui composent la liste du Rassemblement national aux élections européennes ont été dévoilés cette semaine. Le parti a fait le choix de mélanger personnalités issues de la société civile, élus locaux et eurodéputés sortants. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont également placé quelques-uns de leurs proches.

Le premier meeting de campagne de Jordan Bardella, le 1er mai dernier à Perpignan, a été l'occasion, pour la tête de liste RN aux élections européennes, de dévoiler les 35 premiers noms des candidats qui l'accompagneront. En deuxième et troisième positions figurent deux personnalités qui avaient déjà été dévoilées en grande pompe par le parti : l'essayiste Malika Sorel et l'ancien patron de Frontex Fabrice Leggeri, visé par une plainte d'ONG pour complicité de crimes contre l'humanité. L'ex-commissaire de police et syndicaliste Matthieu Valet est placé en 7e position.

Outre ces trois noms, le parti a également fait le choix de personnalités issues de la société civile avec l'ancienne magistrate Pascale Piera (10e position) ou Marie-Luce Brasier-Clain, infirmière à la retraite (12e). Beaucoup d'élus locaux sont présents, par exemple Mélanie Disdier (6e), commerçante et conseillère régionale dans le Nord, Anne-Sophie Frigout (8e), professeure d'histoire-géographie, élue députée en 2022 avant que le Conseil constitutionnel n'invalide le scrutin dans la 2e circonscription de la Marne, ou encore Julie Rechagneux, élue en Gironde.

Des proches de Bardella et Le Pen

La liste est composée d'une dizaine de députés européens sortants, dont certains ne sont pas placés en position éligible, sur les 23 élus en 2019. Ceux qui ont l'espoir de retrouver leur siège sont Mathilde Androuët (4e), Jean-Paul Garraud (5e), Virginie Joron (16e) ou Marie Dauchy (22e). En 9e, le RN a choisi de maintenir à une place éligible l'eurodéputé sortant et ex-LR Thierry Mariani, pourtant contesté pour ses liens avec la Russie. Les autres eurodéputés RN présents sont des proches de Marine Le Pen : son conseiller spécial Philippe Olivier (11e) et son ancienne cheffe de cabinet Catherine Griset (14e). Notons la présence, à la 33e place, de l'ancien directeur de campagne de la candidate à la présidentielle, Christophe Bay.

Jordan Bardella a également fait intégrer quelques proches : deux anciens présidents du Rassemblement national de la Jeunesse, Aleksandar Nikolic (19e) et Gaëtan Dussausaye (29e). En 23e position, Pierre-Romain Thionnet est son ancien assistant à Strasbourg.

En 2019, avec 23,34% des suffrages, le Rassemblement national avait envoyé 23 députés au Parlement européen. Cette année, les intentions de vote créditent le parti d'un score supérieur, à plus de 30%. Il devrait donc pouvoir envoyer davantage d'eurodéputés à Strasbourg.