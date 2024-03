Élections européennes : qui est Malika Sorel, numéro 2 de la liste Rassemblement national ?

Le Rassemblement national dévoile ce dimanche le nom de celle qui figurera en deuxième position sur sa liste aux élections européennes. Essayiste, ancienne proche de François Fillon, voici ce qu'il faut savoir sur Malika Sorel.

"Il y a quelques années, j'ai fait le constat de la décomposition française. Aujourd'hui, (...) je souhaite participer à la recomposition française." C'est ainsi que Malika Sorel justifie, auprès du Figaro, son ralliement au Rassemblement national et sa présence sur la liste du parti de Jordan Bardella aux élections européennes à la deuxième place. Diplômée de l'École polytechnique d'Alger et de Sciences Po Paris, Malika Sorel est essayiste. Avant de rejoindre l'extrême droite, celle qui se définit comme "une intellectuelle en politique" a longtemps gravité au sein de la droite.

"Je me suis engagée en politique au service du Premier ministre Dominique de Villepin lors des émeutes de 2005 parce qu'elles révélaient à mes yeux la décomposition à l'œuvre de la Nation française", explique-t-elle dans une vidéo diffusée ce dimanche sur les réseaux sociaux par le RN. En septembre 2009, elle est nommée membre du Haut Conseil à l'intégration par le président Nicolas Sarkozy. Créé en 1989 par Michel Rocard, et supprimé en 2012 par François Hollande, il avait pour mission d'élaborer un rapport annuel et d'émettre des avis consultatifs à la demande du gouvernement sur "l’intégration des résidents étrangers ou d’origine étrangère".

En 2017, elle était conseillère du candidat à la présidentielle François Fillon, un article du Figaro daté de mars 2017 indique qu'elle "bombardait" le candidat de notes sur l'école, l'intégration et la défense. Celle qui est née en France et a vécu une quinzaine d'années en Algérie avant de revenir dans l'Hexagone est toujours restée fidèle à l'ancien Premier ministre, même en pleine tempête médiatique et politique. Sur les images du meeting du Trocadéro, le meeting de la dernière chance, elle se tient juste à côté du candidat à qui déjà beaucoup tournent le dos.

Autrice de plusieurs ouvrages sur l'intégration ou l'immigration

"J'ai été traumatisée par les conditions antidémocratiques dans lesquelles François Fillon a été éliminé en 2017. Depuis, je suis orpheline : je n'ai pas trouvé, chez LR, de personnalité qui ait suffisamment de courage politique pour redresser la France et bâtir l'Europe des nations et des peuples qui s'impose", explique-t-elle ce dimanche au Figaro pour expliquer son passage à l'extrême droite auprès de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

En tant qu'essayiste, Malika Sorel a publié plusieurs ouvrages, le premier en 2007, intitulé "Le Puzzle de l'intégration : les pièces qui vous manquent". Elle écrit sur la colonisation, la laïcité, l'intégration, l'islamisme et l'immigration. Son dernier ouvrage, "Les Dindons de la farce", sorti en 2022, évoque "la désagrégation des valeurs qui ont fait la France". Elle partage aussi ses réflexions sur un blog. Dernièrement elle y a partagé une tribune sur la nécessité selon elle de renforcer la loi de 2004 sur la laïcité ou une expérience à la gare de Saint-Cloud qui l'a conforté dans son idée d'un "grand remplacement" en cours en France.