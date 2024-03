Élections européennes : une ONG évalue les "bons" et "mauvais" élèves de l'environnement au Parlement

Les élections européennes se dérouleront du 6 au 9 juin. À moins de trois moins du scrutin, l'OGN Bloom s'est penchée sur les votes des groupes concernant l'environnement. Avec un constat : le Parlement est clairement divisé en trois groupes au sein de l'hémicycle.

Les députés européens au tableau. À moins de trois mois des élections, qui auront lieu du 6 au 9 juin, Bloom publie, mercredi 20 mars, une vaste étude sur la politique environnementale défendue par les différentes délégations au sein du Parlement européen. L'ONG de défense des océans a évalué les votes des partis sur des mesures qu'elle juge cruciales pour l'environnement et réparties en quatre grandes thématiques : la préservation des océans et la pêche artisanale ; la lutte contre le changement climatique ; la protection de la biodiversité et l'agriculture durable ; et la promotion de la justice et des droits environnementaux.

Au total, 150 amendements et votes ayant pour but la préservation de l'environnement ou la lutte contre le changement climatique ont été passés au crible pour les huit groupes qui siègent au sein du Parlement européen. Des textes qui portent notamment sur les normes d'émissions pour les véhicules thermiques, la création d'aires marines protégées dans l'océan, la politique agricole commune, l'interdiction d'importer des produits liés à la déforestation ou encore le devoir de vigilance pour les entreprises européennes.

Notes des différents groupes au Parlement européen concernant leurs votes sur l'environnement - Bloom

Résultat : un hémicycle européen très polarisé avec des notes pouvant aller de 3,3 à 19 sur 20*. "Les dynamiques politiques et législatives du Parlement européen sont très opaques pour le grand public, donc nous avons voulu permettre aux citoyens et aux électeurs d'aller aux urnes avec une vision un peu plus éclairée de qui fait quoi en dehors des campagnes électorales", pointe pour TF1info Alessandro Manzotti, qui a coordonné l'étude.

Les bâtisseurs et les casseurs

Si l'ONG a classé les groupes politiques en fonctions de leurs votes, elle a aussi évalué ceux des différentes délégations, et donc, des partis politiques français qui se divisent en trois groupes : les bâtisseurs, les casseurs et les hypocrites. Dans le premier, figurent les bons élèves, tous classés à gauche. "C'est grâce à eux que l'Union européenne a pu obtenir des avancées importantes, telles que des normes d'émission plus strictes pour les véhicules à moteur à combustion [...] ou une loi sur le devoir de vigilance pour les entreprises européennes", détaille Bloom dans un communiqué.

Dans ce groupe, les meilleurs élèves sont - sans surprise - les Verts avec une note globale de 19,8/20. La délégation française est même l'une des mieux notées et affiche une note de 19,88/20, juste derrière la délégation danoise qui obtient la note de 19,92/20. Concernant Le Gauche (19,04/20), la France insoumise qui y siège obtient également une note convenable, selon Bloom, avec 19,78/20. Le groupe des Socialistes et Démocrates européens (S&D) arrivent à la troisième place avec une note de 16,65/20. "À noter : la délégation française socialiste, composée de parlementaires du Parti socialiste, de Nouvelle Donne, de Place publique, se place en tête du groupe avec une note de 19,03/20", pointe le rapport.

Les votes des délégations en France sur l'environnement au Parlement européen - Bloom

À l'opposé, Bloom a qualifié de "casseurs" ceux dont, selon elle, les votes vont à l'encontre de la défense de l'environnement et du climat. On y trouve les partis de la droite conservatrice et de l'extrême droite. "J'ai été surpris des mauvais scores de la droite", affirme Alessandro Manzotti qui pointe que les groupes d'extrême droite Conservateurs et Réformateurs Européens (ECR) - récemment rejoint par Reconquête ! -, et Identité et Démocratie (ID), où siège le Rassemblement national, se retrouvent en bas du classement, avec des notes de 2,53/20 et 3,34/20. Le rapport pointe, enfin, que le groupe du Parti Populaire Européen (PPE), où siège la délégation française des Républicains, n'obtient que la note de 3,79/20.

Le dilemme Renew

Dernière catégorie mentionnée par Bloom : celle que l'ONG appelle "les hypocrites". Y figure Renew, où siègent les députés européens de la majorité présidentielle (Renaissance, Agir, le Modem ou encore Horizons). "La fragmentation de la droite libérale est un élément de surprise", souligne Alessandro Manzotti. "C'est un groupe qui, contrairement aux autres groupes, n'a jamais eu un agenda politique commun sur les questions environnementales", pointe celui qui a dirigé l'étude. Si les délégations tchèque (5,41/20) et allemande (5,52/20) sont très mal notées, d'autres obtiennent de bons scores, comme les Slovaques avec 16,95/20. La délégation française est également plutôt bien notée avec un 14,63/20 quand la moyenne du groupe est de 11,91/20.

Une fragmentation qui, pointe Alessandro Manzotti, freine la politique environnementale de l'Europe. Comme aucun groupe n'a de majorité pour voter seul les grands textes, les voies de Renew sont souvent primordiales pour faire passer un texte. Et dans ce contexte, "on se retrouve avec un groupe politique qui est décisif et crucial sur les décisions du Parlement européen, mais sans agenda clair sur les questions environnementales, ce qui a mis en péril certaines grandes lois ces cinq dernières années".

*Pour effectuer son étude, Bloom a comptabilisé les votes "pour" et "contre" des délégations en attribuant un point pour un vote "pour" et en retirant un point pour un vote "contre". La somme de ces points a ensuite été calculée et calibrée pour être comprise entre 0 et 20.