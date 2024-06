Le capitaine des Bleus du rugby appelle les Français à "aller voter" les 30 juin et 7 juillet prochains. Antoine Dupont estime qu'il faut apporter "des valeurs de diversité" dans "notre société avec ces temps difficiles". Avant lui, plusieurs sportifs ont appelé les Français à voter, se positionnant parfois ouvertement contre le Rassemblement national.

Après Kylian Mbappé, Antoine Dupont a lui aussi un "message" à faire passer en vue des élections législatives. Le capitaine et demi de mêlée de Toulouse et du XV de France a appelé les Français à "aller voter" les 30 juin et 7 juillet prochains lors de la conférence de presse organisée à la veille de la demi-finale du Top 14 opposant les Toulousains aux joueurs de La Rochelle.

"Si j'ai un message, c'est surtout d'aller voter. On a la chance de pouvoir s'exprimer en allant aux urnes. C'est la première chose à faire", a déclaré Antoine Dupont avant de poursuivre : "Nous, dans le rugby, on a des valeurs de diversité, où chacun apporte par sa différence une plus-value au collectif. C'est des valeurs qu'il faut arriver à apporter dans notre société avec ces temps difficiles".

Même son de cloche du côté de La Rochelle. "Il faut profiter de ce droit acquis de voter et le faire. Il faut se rendre aux urnes pour donner son avis. C'est sans doute là où on a quelque chose à faire avant de donner des conseils aux autres", a estimé l'arrière international Brice Dulin.

La semaine dernière, l'attaquant des Bleus du foot Marcus Thuram avait pris position clairement contre le parti d'extrême droite Rassemblement national dans la perspective des législatives anticipées. Un appel suivi par celui de Kylian Mbappé qui, se disant "contre les idées qui divisent", avait appelé "les jeunes à voter", car "les extrêmes sont aux portes du pouvoir".