Le député du Nord Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales, a été investi vendredi soir par La France insoumise. Des figures historiques de LFI comme Alexis Corbière et Raquel Garrido n'ont, elles, pas été reconduites. Clémentine Autain dénonce "une purge".

Le cas d'Adrien Quatennens, député sortant de la 1ere circonscription du Nord, faisait débat parmi les partenaires de La France insoumise après sa condamnation en décembre 2022 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales. Mais ce fidèle du leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon figure bien dans la liste des 230 investitures fournie par son parti, quelques heures après la conclusion d'un accord à gauche, notamment avec le Parti socialiste, EELV ou le PCF, en vue des scrutins des 30 juin et 7 juillet.

Un choix qui ne passe pas pour certains. Son investiture suscite de nombreuses réactions indignées jusqu'au sein du parti, à commencer par celle de François Ruffin, en première ligne dans la création du Nouveau Front populaire, pour qui le mouvement aura préféré "un homme qui frappe sa femme" à "des camarades qui ont l'impudence d'avoir un désaccord avec le grand chef", évoquant Jean-Luc Mélenchon sans le nommer.

"À toutes celles et ceux qui s'opposeraient ou douteraient de la pertinence de ma candidature, sachez que je vous comprends. J'espère pouvoir, humblement, et par mes actions, regagner votre confiance", a réagi Adrien Quatennens par communiqué.

Corbière et Garrido pas reconduits

À l'inverse, des figures historiques de LFI devenues discordantes comme Alexis Corbière, Raquel Garrido, députés de Seine-Saint-Denis, ou Danielle Simonnet, élue à Paris, n'ont pas été reconduites. "Une obscure commission électorale de LFI a décidé de ne pas m'investir comme candidat. Une punition pour avoir fait entendre des critiques en interne. La honte", a déploré Alexis Corbière sur le réseau social X dans la foulée de l'annonce. "On me fait payer le crime de lèse-Mélenchon", a renchéri sa compagne Raquel Garrido. "Honte sur toi Jean-Luc Mélenchon. C'est du sabotage. Mais je ferai mieux. Nous ferons mieux", poursuit-elle dans un message diffusé sur le réseau social X, dénonçant des "méthodes qui dégoûtent".

Clémentine Autain, candidate investie en Seine-Saint-Denis, a dénoncé sur X "une purge" alors que "l'extrême droite est aux portes du pouvoir".

À l'automne dernier, cette dernière avait été sanctionnée quatre mois par LFI pour avoir ouvertement critiqué plusieurs membres du mouvement et Jean-Luc Mélenchon, autour de la gouvernance ou la stratégie du parti. Quant à Danielle Simonnet, elle a vivement regretté "une purge des députés engagés pour l’unité".

"Alors que j'ai de nouveau réuni des centaines de citoyens sur ma circonscription ce soir, par mail, comme quatre autres camarades et sans même un coup de fil, j'apprends que je ne suis pas investie", s'est-elle encore indignée sur le réseau social. Les députés LFI sortants Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône) et Frédéric Mathieu (Ille-et-Vilaine) n'ont pas non plus été investis.