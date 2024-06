Ce dimanche soir, le chef de l'État s'adresse aux Français. Il commente le résultat des élections européennes, décevant pour sa majorité, et revient sur son choix d'avoir dissous l'Assemblée nationale. Il estime aussi que "la manière de gouverner doit changer profondément" et promet aussi "d'agir jusqu'en mai 2027 comme Président".

Après sept ans d'exercice du pouvoir, Emmanuel Macron, dont la majorité est en situation délicate dans les sondages, promet du changement. Ce dimanche 23 juin au soir, dans une "Lettre aux Français", il revient sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Il s'agissait selon lui du "seul choix possible à la fois pour prendre acte de votre vote aux élections européennes, pour répondre au désordre en place et au désordre plus grand à venir".

La promesse "d'agir jusqu'en mai 2027 comme Président"

Expliquant "comprendre" "l'inquiétude", "le rejet" et "la colère tournée contre [lui]", le chef de l'État enjoint les Français à "clarifier le choix pour notre pays et pour nos vies" lors des législatives, le 30 juin et le 7 juin. En ce sens, il évoque "trois propositions claires" : celles de "l’extrême droite", de "la France insoumise et ses alliés", et enfin celle "du bloc central d’Ensemble pour la République !" "Cette troisième voie est la meilleure pour notre pays", explique sans surprise le président de la République.

Néanmoins, "j’ai entendu que vous vouliez que cela change", poursuit Emmanuel Macron, assurant avoir entendu ses administrés "sur l’insécurité, l’impunité. Sur les vies rendues impossibles par les délinquants, par les récidivistes, par la violence de certains mineurs dans nos villes et dans nos villages." Dès lors, "le gouvernement devra donc apporter des réponses beaucoup plus fortes et fermes." Il s'agira notamment de "refonder la politique de l’enfance, protéger mieux nos jeunes et lutter plus fortement contre toutes les discriminations".

Concernant "le malaise démocratique", qu'il "mesure", le locataire de l'Élysée ajoute que "la manière de gouverner doit changer profondément". Dès lors, "le gouvernement à venir, qui reflètera nécessairement votre vote, rassemblera, je le souhaite, les républicains de sensibilités diverses qui auront su par leur courage s'opposer aux extrêmes", poursuit-il.

Enfin, le chef de l'État redit son intention d'aller jusqu'au bout de son second et dernier mandat : "Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027 comme votre Président."