Après Éric Ciotti chez les Républicains, c’est au tour de Marion Maréchal d’être expulsée de son parti Reconquête!. Éric Zemmour annonce qu’elle ne fait plus partie de ses effectifs après son appel à voter pour les candidats aux législatives soutenus par le RN.

Il parle de "record du monde de la trahison". Éric Zemmour a annoncé mercredi soir sur BFMTV qu'il excluait Marion Maréchal de Reconquête!. "Elle accomplit le bout du chemin, c'est-à-dire qu'elle s'exclut d'elle-même de ce parti qu'elle a toujours méprisé" en appelant à voter pour les candidats soutenus par le RN.

Il s'agit de la deuxième éviction de la journée à droite, après celle d'Éric Ciotti du côté des Républicains. "Elle est pour le regroupement familial", a-t-il ajouté, accusant de mensonge celle qu’il dit "entourée par professionnels de la trahison".

"Compères en traîtrise"

"Je suis à la fois écœuré et blessé. J’ai accueilli très chaleureusement Marion Maréchal, comme j’ai accueilli ses trois compères en traîtrise que sont Guillaume Peltier, Nicolas Bay et Laurence Trochu (…). Je leur ai tout donné ", a-t-il ajouté, annonçant également l'exclusion de ces derniers tout en démentant les "avoir volés" au Rassemblement national.

Lors d'un point de presse tenu un peu plus tôt, la tête de liste Reconquête aux européennes avait dénoncé la "triple faute" d'Éric Zemmour, à qui elle reproche de vouloir présenter des candidats Reconquête contre le RN.

"Je suis et je serai toujours pour le rassemblement. J'affirme que Reconquête et moi-même sommes prêts à retirer des candidats en cas d'accord avec le RN, les LR et tous les autres partis de bonne volonté", s’est justifié Éric Zemmour dans un texte publié sur le réseau social X.