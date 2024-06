Le leader de La France insoumise "n'est pas le leader du Nouveau Front populaire", a assuré ce lundi Marine Tondelier. La patronne des Écologistes l'assure : Jean-Luc Mélenchon "ne sera pas Premier ministre". L'élue annonce qu'il existe "un accord pour dire que le Premier ministre devra être trouvé au consensus parmi les différentes forces politiques" au sein du NFP en cas de victoire aux législatives.

Marine Tondelier veut couper court aux rumeurs envoyant Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Selon la secrétaire nationale des Écologistes, le leader de La France insoumise "n'est pas le leader du Nouveau Front populaire et il ne sera pas Premier ministre".

Au sein des différents partis qui composent l'alliance de gauche, le PS, LFI, le PCF et les Écologistes, "il y a un accord pour dire que le Premier ministre devra être trouvé au consensus parmi les différentes forces politiques", a affirmé ce lundi 24 juin Marine Tondelier. Cette dernière précise que le candidat devra convenir aux quatre partis. Avant de préciser que les alliés du NFP ont discuté ce matin du mode de désignation du Premier ministre en cas de victoire de la gauche aux législatives anticipées.

"Une personnalité d'apaisement"

"On souhaite avoir la majorité la plus large possible, ça oblige au consensus. Nous allons discuter jusqu'à ce qu'on ait une solution qui aille aux quatre partis", précise Marine Tondelier, désireuse de trouver "une personnalité d'apaisement". "Ce n'est pas contre Jean-Luc Mélenchon, mais nos adversaires politiques utilisent cet épouvantail pour nous décrédibiliser", ajoute-t-elle. Les responsables socialiste et communiste Olivier Faure et Fabien Roussel ont, eux, abondé en ce sens : "Les députés du NFP en lien avec leurs partis, choisiront la personnalité qui fait consensus pour rassembler le pays", ont assuré sur X les deux hommes.

Concernant le second tour des législatives, Marine Tondelier a annoncé que les candidats des Écologistes aux législatives se désisteraient au profit d'un candidat "qui respecte les valeurs de la République" en cas de possibilité de victoire du Rassemblement national. "Je n'imagine pas que la position d'autres membres du Nouveau Front populaire puisse être différente, mais je laisse les différents chefs de parti communiquer à leur rythme", indique Marine Tondelier.

"Je vois au sein de la majorité des gens qui jouent avec le feu et j'en suis atterrée, c'est inconséquent et l'Histoire s'en rappellera", déclare celle qui est également la conseillère municipale d'opposition à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), fief de Marine Le Pen. Avant d'appeler ses concurrents à sortir du silence : "Maintenant qu'on a clarifié les choses sur Jean-Luc Mélenchon, j'imagine que nos adversaires vont clarifier les choses sur le désistement républicain".