Après l'annonce surprise des législatives anticipées, les dates du premier et du second tour obligent les Français à s'organiser pour s'assurer de pouvoir voter. Les demandes de procuration ont presque triplé par rapport aux législatives de 2022, selon le ministère de l'Intérieur, sur la même période. Joints par TF1info, plusieurs électeurs en témoignent.

Après la stupeur, place à l'organisation. À l'annonce de la dissolution ce dimanche 9 juin, au soir des résultats des élections européennes, Jeanne n'a pas perdu de temps. "J'ai tout de suite réalisé que je n'étais pas là les deux weekends de vote. Du coup, j'ai envoyé des messages le soir-même à trois potes pour voir si je pouvais leur donner ma procuration", explique la Grenobloise de 25 ans, bien décidée à sécuriser rapidement son vote pour ces législatives anticipées.

"Je me suis dit que ça allait être la course à la procuration", justifie-t-elle, "on ne s'y attendait pas donc personne n'avait réservé son weekend. Et puis ça tombe juste avant l'été donc il y a les weekends de mariage, de festivités, de retrouvailles... Ce sont les vacances et les gens bougent généralement."

Plus de 63.000 procurations au lendemain de la dissolution

Malgré ce calendrier précipité, d'autant qu'il est recommandé de faire sa procuration le plus tôt possible, à cause des délais d'acheminement et de traitement, Jeanne a trouvé quelqu'un pour mettre son bulletin dans l'urne. "Mes potes avaient prévu un weekend, mais ont décidé de le décaler. Je me suis finalement retrouvée avec trois personnes qui étaient prêtes à se rendre dans mon bureau de vote", se félicite cette étudiante en médecine.

Comme elle, beaucoup de Français et de Françaises se sont rapidement organisés pour s'assurer de voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Alors que de nombreux électeurs et électrices cherchaient des personnes à qui donner procuration, des initiatives ont surgi pour faciliter la démarche. En plus des différents partis, qui proposent de s'occuper de votre procuration, la plateforme PlanProcu, qui propose de mettre en relation des électeurs d'un même bureau de vote, a notamment été prise d'assaut. Certains ont pourtant pointé le fait que cela revenait à donner son vote à un inconnu, dont on ne pouvait être sûr qu'il respecte le choix de son requérant dans l'isoloir.

Depuis dimanche, des messages ont également fleuri sur les réseaux sociaux, les personnes signalant à leur cercle de proches qu'elles étaient disposées à voter pour quelqu'un d'autre. De son côté, Louis a décidé de mettre un petit mot dans son hall d'immeuble. "Il y a très peu de temps donc l'idée, c'était de se rendre disponible pour aller chercher des voix parmi les gens qui soit s'abstiennent, soit qui ont prévu de ne pas voter par idée, soit par flemme, soit qui pensent que ce n'est pas important", souligne le Parisien de 31 ans, qui a néanmoins précisé clairement sur son affiche qu'il ne prendrait procuration que "pour voter à gauche contre l'extrême droite".

Preuve d'un certain engouement, le ministère de l'Intérieur a enregistré sur les seules journées de lundi 10 et mardi 11 juin, 63.143 procurations établies. En comparaison, lors des élections législatives de 2022, dont les dates étaient, dans ce cas, connues depuis longtemps, 26.533 procurations étaient validées à autant de jour avant le premier tour du scrutin, soit près de moitié moins.

La démarche est néanmoins facilitée par sa dématérialisation, généralisée depuis ce scrutin. "J'ai fait la démarche en ligne le lendemain et je suis allée dans la foulée la faire valider à la gendarmerie", souligne ainsi Alexandra, retraitée de 65 ans qui s'est organisée "tout de suite", faute d'être dans la commune où elle est inscrite lors du "vote surprise de la fin du mois". Les services de l'État notaient ainsi que parmi les 63.000 procurations enregistrées en début de semaine, un peu plus de 60.000 étaient "dématérialisées", via les services MaProcuration ou France identité.