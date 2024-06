Invité du 20H de TF1, François Hollande a dénoncé la décision prise dimanche par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Pour l'ancien président de la République, "l'extrême droite n'a jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir" depuis la Libération.

Il s'exprime pour la première fois depuis les élections européennes et la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée et de convoquer de nouvelles élections législatives. François Hollande a violemment critiqué, ce jeudi soir sur TF1, le choix du chef de l'État de convoquer les électeurs les 30 juin et 7 juillet prochains, un choix qui a provoqué un véritable séisme politique cette semaine.

"Comme président de la République, j'ai été confronté à des élections intermédiaires difficiles. Jamais je n'ai pensé à dissoudre l'Assemblée nationale", a-t-il expliqué. "La décision qu'a prise le président Macron, à un moment où l'Europe fait face à une guerre à ses portes, et où la France va recevoir les Jeux olympiques, intervient au pire moment et dans les pires circonstances", a fustigé l'ancien chef de l'État.

"Nous devons regarder la réalité en face", a ajouté François Hollande. "La réalité, c'est que, depuis la Libération, l'extrême droite n'a jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir. Je considère que la possibilité que l'extrême droite puisse gouverner la France crée un danger". "Imaginer que la France puisse être gouvernée par l'extrême droite, ce n'est pas simplement un problème en France, c'est un problème pour l'image de la France", a poursuivi l'ancien président, avant de juger "essentiel" qu'un accord ait pu être trouvé par les forces de gauche en vue de candidatures communes et d'un programme commun pour les législatives.