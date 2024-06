À 4 jours du scrutin, les consignes de vote des partis en vue du second tour ne sont toujours pas claires, ni officielles. Désistements, appels au barrage ou au "ni ni", que choisiront les trois principaux blocs politiques en lice ?

Les entre-deux-tours se suivent et se ressemblent. Dimanche soir, il faudra déjà penser au second tour des élections législatives et donner de nouvelles consignes de vote à ses électeurs. Elles devraient concerner majoritairement les trois principaux blocs en lice : la majorité présidentielle, l'alliance d'extrême droite menée par le Rassemblement national, et la coalition de gauche regroupant écologistes, socialistes, insoumis et communistes. En cas de duel, appelleront-ils à voter pour un camp plutôt qu'un autre ? En cas de triangulaires, qui devraient se multiplier cette année, que décideront-ils de faire ? Plusieurs solutions s'offrent aux concernés : le désistement d'un candidat, l'appel au barrage ou le "ni ni".

Le RN ne devrait pas vraiment avoir à se préoccuper de consignes de vote, ce sont plutôt ses candidats qui feront l'objet de stratagèmes pour les empêcher de remporter leur circonscription et de gonfler les rangs du groupe de Marine Le Pen au palais Bourbon.

À gauche, tout pour empêcher une majorité RN

A gauche, écologistes, socialistes et communistes sont d'accord : il faut tout faire pour empêcher le RN de l'emporter. En cas de triangulaire, si un candidat du Nouveau Front populaire arrive en troisième position, il sera appelé à se désister et les électeurs à voter pour l'adversaire du candidat RN pour faire barrage à l'extrême droite. Ce mercredi sur BFMTV, la patronne des Ecologistes Marine Tondelier a répété que ses candidats se désisteront "si nous sommes en troisième position et que nous risquons de faire élire quelqu'un d'extrême droite". Mardi, elle a signé une tribune publiée dans Le Monde appelant "les forces démocratiques [à] s’entendre pour empêcher que le RN n’obtienne une majorité". Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure figure également parmi les signataires.

En revanche, aucun membre de La France insoumise n'a signé la tribune, et peu de ses leaders se sont déjà exprimés clairement sur de possibles consignes de vote le 30 juin au soir. L'ex-cheffe des députés LFI Mathilde Panot a dit, le 21 juin dernier sur BFMTV, qu'en cas de duel entre un candidat RN et un candidat de la majorité présidentielle, "nous appellerons à voter contre le Rassemblement national (...) C'est ce que nous avons toujours fait". En revanche, cela n'indique pas si en cas de triangulaire un candidat LFI pourrait se désister au profit d'un candidat Ensemble pour faire barrage à l'extrême droite. "Nous verrons au cas par cas", a assuré l'eurodéputée Manon Aubry.

Le "ni RN ni LFI" de la majorité

Du côté de la majorité présidentielle, c'est très flou. Mardi, une réunion entre Emmanuel Macron et les cadres de sa majorité - dont les chefs des partis - a abouti à un consensus sur une stratégie "ni RN ni LFI" au second tour, mais "sans que le président ne tranche", selon un participant. Cela signifie que le camp présidentiel pourrait se désister dans les circonscriptions où son candidat est 3ᵉ si le duel final oppose un candidat RN à un candidat socialiste, communiste ou écologiste, mais pas insoumis. Depuis le début de la campagne, Renaissance et ses alliés placent au même niveau l'extrême droite et le parti de Jean-Luc Mélenchon, appelant de façon globale à lutter contre "tous les extrêmes". En cas de duel entre un candidat RN ou LFI et un candidat d'un autre parti, la majorité devrait appeler au barrage, mais ne pas se prononcer si un duel oppose le RN et LFI. Au cours de la réunion, les cadres de la majorité auraient aussi demandé à examiner les circonscriptions une à une pour décider de consignes au cas par cas, consignes qui ne seront pas données officiellement avant le soir du premier tour.

Cette consigne de vote ne fait pas l'unanimité dans le camp d'Emmanuel Macron. En effet, des membres ou ex-membres du gouvernement ont signé la tribune du Monde appelant à faire coûte que coûte barrage au RN, à savoir Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et Clément Beaune, ex-ministre des Transports et candidat à sa réélection à Paris.