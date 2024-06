Le président de la République et ses alliés affirment que, s'ils étaient appliqués, les programme du RN et du Nouveau Front populaire feraient perdre respectivement 100 et 200 milliards d’euros par an à la France. Selon nos informations, ces chiffres sont issus d’une étude de l’institut Montaigne datant de 2022. Des données qui doivent être relativisées.

"Au moins 100 milliards par an." C’est ce que coûterait, selon Emmanuel Macron, le programme du Rassemblement national. Relayé par les autres figures de son camp pour discréditer le programme du parti de Marine Le Pen, ce chiffre de 100 milliards d’euros de dépenses annuelles est devenu un des poncifs de la campagne de la majorité présidentielle.

200 milliards pour le Nouveau Front populaire

Un argument économique que les macronistes utilisent aussi pour attaquer le Nouveau Front populaire. Avec l’union de la gauche, le chiffre doublerait pour atteindre la somme de 200 milliards d’euros par an, affirme la majorité actuelle. TF1info a souhaité vérifier la source de ces montants et leur validité dans le cadre des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

Lors de la conférence de presse post-dissolution du 12 juin, le président de la République avait assuré tenir ces chiffres d’un “cabinet indépendant”. Il s’agit, selon les informations transmises à TF1info par le ministère de l’Intérieur, de l’institut Montaigne.

Fondé en 2000, ce think tank qui se présente comme "un espace de réflexion, de propositions et d’expérimentations au service de l’intérêt général" avait chiffré, dans le cadre de la dernière élection présidentielle, les programmes de tous les candidats.

Il avait ainsi déterminé que la mise en place du programme de Marine Le Pen à l'époque aurait coûté 101,8 milliards d’euros chaque année à l’État, quand celui de Jean-Luc Mélenchon était estimé à 218,9 milliards. Des chiffres qu’Henri Sterdyniak, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) juge "fiables" pour 2022… mais pas pour 2024.

Lisa Thomas-Darbois, directrice adjointe des études France à l’institut Montaigne, assure "qu’avec l’inflation, ce serait probablement plus aujourd'hui". Pour elle, "on est (dans le cadre du RN) dans un minimum de déficit de solde structurel de 100 milliards d’euros. C’est un plancher." Henri Sterdyniak va plus loin, affirmant qu’il faudrait "rajouter 10 %".

Sur les programmes, pas de certitude

L’exactitude des montants annoncés par le camp présidentiel sont d’autant plus à nuancer qu’ils se basent sur le fait que le RN et le NFP proposent le même programme qu’en 2022. S’il y a de nombreuses similitudes entre les programmes de la prochaine élection et ceux de la dernière présidentielle, il n’y a pas encore de certitude absolue.

Du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella a repris les propositions de Marine Le Pen sur les thèmes sécuritaires et de l’immigration, mais s’est montré plus flou sur les points sociétaux et de pouvoir d’achat. Emblème de cette incertitude, la position du parti sur les retraites a ainsi de nombreuses fois fluctué.

Le président du RN a aussi affirmé vouloir faire "un audit des comptes de l'État". "Il va être obligé de supprimer une grande partie de son programme", anticipe Henri Sterdyniak. "Il faut réduire les dépenses de 60 milliards et pas les augmenter de 80 milliards. Une fois qu’il aura le résultat de l’audit, il sera bien embêté."

Il faudrait déjà faire 60 milliards d’euros d’économies Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE

Dans le cas du Nouveau Front populaire, comparer le programme de la France Insoumise de 2022 avec celui de 2024, dans lequel sont venues s’ajouter les propositions du Parti socialiste, du Parti communiste, des Écologistes et de Place publique, est encore plus risqué. Fruit de l’accord entre des partis qui se déchiraient quelques semaines plus tôt, le programme du NFP est rempli de compromis, ce qui diffère, de fait, avec ce que proposait LFI à la présidentielle.

Selon l'économiste de l’OFCE, les programmes du RN et du Nouveau Front populaire sont en revanche "insoutenables économiquement" et "irréalistes". "La France a actuellement un déficit public de 5 % du PIB (ce qui a poussé l’Union européenne à sanctionner la France pour déficit public excessif) et s'est engagé à aller vers un déficit de 3 %. Donc il faudrait déjà faire 60 milliards d’euros d’économies", détaille-t-il.

"Il devra un peu décevoir les électeurs"

"Les mesures devront être appliquées avec lenteur", estime le spécialiste. Le nouveau gouvernement, quel qu’il soit, devra donc faire preuve de responsabilité : "Il devra un peu décevoir les électeurs en prévenant de l’impossibilité de tout mettre en place tout de suite et en appelant à la patience".

En résumé, les chiffres de 100 et 200 milliards d'euros avancés par la majorité présidentielle pour discréditer le RN et le NFP sont issus de l’Institut Montaigne. Cependant, en raison de l’inflation et de la différence des programmes entre 2022 et 2024, ces montants ne sont pas fiables à 100 %.

