Le mode de scrutin des élections législatives et la forte participation annoncée le 30 juin devraient favoriser les triangulaires, c'est-à-dire la présence de trois candidats au second tour. D'où cette question : quelles pourraient être les conséquences de telles configurations ?

Triangulaire. Le mot est de plus en plus prononcé à six jours du premier tour des élections législatives. À l'issue de celui-ci, dimanche 30 juin, plusieurs configurations seront possibles dans les 577 circonscriptions de métropole et d'outre-mer. Pour le second tour qui aura lieu le 7 juillet, les électeurs seront confrontés à plusieurs scénarios. Dans la majorité des cas, ils auront à choisir entre deux candidats qui s'affronteront en duel, et dans une proportion plus élevée qu'en 2022, ils pourraient avoir à départager trois candidats. C'est ce qu'on appelle une triangulaire.

Trois candidats en lice au second tour, comment est-ce possible ? Le mode de scrutin des élections législatives permet cela. En effet, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, c'est-à-dire qu'un candidat a le droit de se présenter au second tour s'il a obtenu au premier un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans sa circonscription. Dans des configurations encore plus rares, ce mode de scrutin peut même envoyer quatre candidats au second tour, et donner lieu à des quadrangulaires.

Les triangulaires favorisées par le nombre de candidats en recul et la participation en hausse

En 2022, seules huit circonscriptions avaient été concernées par des triangulaires. C'était une en 2017. Cette année, les sondeurs et spécialistes prédisent qu'elles pourraient être la norme dans plus de cent circonscriptions. Un sondage Odoxa pour Le Nouvel Obs paru vendredi estime qu'il pourrait y en avoir 120 à 170 à l'issue du premier tour. Là, le mode de scrutin n'est pas la seule explication puisqu'il n'a pas changé depuis les dernières élections législatives. C'est la forte participation annoncée qui devrait favoriser les triangulaires. En effet, plus il y a d'électeurs, plus la probabilité que les candidats recueillent un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits est élevé. Et selon le sondage Ifop-Fiducial pour LCI daté de ce dimanche, 64% des électeurs prévoient d'aller voter dimanche prochain, contre 49% en 2022.

Le nombre de candidats en recul - plus de 2000 de moins qu'en 2022 - favorisera aussi ce phénomène, puisque les voix exprimées seront moins divisées.

Quelles consignes au second tour ?

Ces triangulaires devraient voir s'affronter des candidats issus des trois principaux blocs en compétition : l'extrême droite, le Nouveau Front Populaire et l'actuelle majorité présidentielle. Mais si leur nombre dépasse la centaine au soir du premier tour, elles pourraient finalement être moins nombreuses au second. En effet, se posera la question du désistement des candidats Ensemble ou du Nouveau Front Populaire qui arriveront en troisième position dans les circonscriptions où un candidat du Rassemblement national sera arrivé en tête.

À l'heure actuelle, aucune consigne officielle n'a été donnée en ce sens, mais certaines personnalités le souhaitent. "Même quand il y a des triangulaires, je n'hésiterai pas pour qu'il y ait un retrait si jamais les candidats du nouveau Front populaire sont troisièmes et ne sont pas en mesure de battre le Rassemblement national", a par exemple déclare l'eurodéputé Raphaël Glucksmann.

Reste à savoir à qui ces triangulaires bénéficieront. En 1997, après la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac il y avait eu 79 triangulaires, 76 impliquaient le Front national. Elles avaient aidé à la victoire de la gauche plurielle, aux dépens de la droite républicaine.