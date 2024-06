Tous les programmes n'ont pas encore été détaillés, mais à ce stade, l'environnement n'est pas en première ligne dans les discours des candidats. C'est pourtant la deuxième préoccupation des Français. Du côté du Nouveau Front populaire, le sujet est souvent mentionné, mais il est associé à peu de mesures concrètes pour l'instant. Le sujet est absent de la profession de foi des candidats RN. Et le parti s'oppose à toute mesure contraignante face au changement climatique.

Liée par l'accord de Paris sur le climat, l'objectif européen de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre et celui d'atteindre la neutralité carbone en 2050, la France va-t-elle, après les élections législatives, rester sur cette trajectoire, accélérer ou revenir en arrière ? La réponse dépendra de la composition de l'hémicycle au lendemain du second tour, le 7 juillet. D'ici là, la rédaction de TF1 vous propose d'analyser les principales mesures des différents partis en matière de climat et de biodiversité.

Premier constat : l'environnement est encore peu présent parmi les thématiques débattues. Le changement climatique est pourtant, selon les derniers sondages, la deuxième préoccupation des Français. Alors, à dix jours du premier tour, si tous les programmes ne sont pas encore connus, les chefs de file des partis ont dévoilé ici et là des premières mesures.

Quelle stratégie énergétique pour la France ?

Parmi ceux qui en parlent le plus, figure le Nouveau Front populaire (NFP), qui dit vouloir voter une loi énergie-climat dans les 100 premiers jours, doublée d'un plan permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà pour les grandes lignes, mais pour le détail, il faudra attendre.

Car rien dans le programme de l'union des gauches ne détaille, par exemple, la composition de la stratégie énergétique de la France. Or, c'est de cette feuille de route que dépendra la trajectoire climatique du pays.

Mais pour être plus allant, le NFP fait face à une difficulté : le nucléaire divise ses troupes. Ainsi, le PCF a soutenu la relance du nucléaire, le PS le décrit comme une "énergie de transition" mais LFI et Les Écologistes veulent en sortir. Interrogés, les chefs de file renvoient à un débat sur le sujet à l'Assemblée nationale, où chaque composante du NFP défendra... la ligne de sa formation d'origine.

Dès lors, de quoi serait composé le mix énergétique de la France avec une majorité de gauche ? Seul élément, à ce stade : la volonté d'accélérer le développement des énergies renouvelables en faisant du pays "le leader européen des énergies marines avec l'éolien en mer et le développement des énergies hydroliennes". Mais il n'est pas précisé la façon dont les chantiers accélèrent.

Sur le sujet de l'énergie, les candidats de la majorité défendent le bilan du gouvernement sortant et la poursuite de la planification écologique. Dans l'attente du programme qui sera dévoilé jeudi, Emmanuel Macron a redit son souhait de faire construire huit réacteurs supplémentaires. Cette annonce n'a rien de nouveau : il l'a déjà dit à plusieurs reprises, et ces huit réacteurs viendraient s'ajouter aux six déjà lancés, dont la première paire d'EPR2 censée voir le jour sur le site de Penly, en Normandie, en 2035.

La nouveauté finalement… est de le confirmer. Car ces derniers temps, le gouvernement avait affiché une plus grande prudence sur la concrétisation de ces huit réacteurs, en raison de la difficulté de la filière à tenir les calendriers, des lourds investissements nécessaires et du besoin de former au moins 100.000 salariés dans le secteur. Ainsi, le 5 juin dernier, devant une commission d'enquête au Sénat, Bruno Le Maire avait même estimé que "six EPR2", c'était "la quantité raisonnable d'absorption par notre industrie nucléaire". Et pas davantage.

Le RN décrit une écologie "forcément" punitive

Du côté du Rassemblement national, la profession de foi partagée aux candidats du parti ne mentionne pas les sujets environnementaux. Après avoir longtemps ignoré les thématiques climatiques, le parti de Marine Le Pen en a fait un repoussoir : quand elle est mentionnée, l'écologie est désignée comme punitive ou contraignante.

Côté énergie, si on se réfère au programme de Marine Le Pen en 2022 et de Jordan Bardella pour les élections européennes, le RN veut un moratoire sur les parcs éoliens et solaires, démanteler les installations existantes et construire vingt nouveaux réacteurs : cinq paires d'EPR en 2031 et cinq paires d'EPR2 en 2036. Tous les experts de la filière soulignent que ce calendrier n'est pas réaliste.

Dès lors, comment le RN compte-t-il tenir les objectifs climatiques de la France ? Jordan Bardella l'a redit mercredi : il n'entend "pas remettre en cause les engagements pris par la France sur la scène internationale". L'Accord de Paris sur le climat compris ? En 2022, Marine Le Pen avait assuré qu'elle suivrait "une voie française pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris".

Sans renouvelables, et avec un développement du nucléaire limité par des chantiers titanesques, la mission est impossible, comme l'a souligné le gestionnaire du réseau, RTE, dans différents scénarios énergétiques pour la France. Le RN espère, lui, prolonger la durée de vie des centrales et produire davantage d'électricité dans celles-ci, ce qui, là aussi, est techniquement difficile. Dès lors, et pour répondre à la demande d'électricité croissante, le parti pourrait s'asseoir sur les objectifs climatiques en faisant construire de nouvelles centrales à gaz, ou sur les tarifs de l'électricité, en l'important.

-20% d'émissions en 2027 : réalisable ?

Sur les émissions de gaz à effet de serre de la France, Gabriel Attal a annoncé "une réduction de 20%" à l'horizon 2027. Un objectif théoriquement atteignable si la France poursuit son rythme actuel, les émissions ayant baissé de 5,8% en 2023. Mais cette baisse est en partie due à des éléments conjoncturels : une météo clémente, la reprise d'activité des réacteurs nucléaires fermés en 2022, la hausse des prix de l'énergie (qui a entraîné une moindre activité industrielle). Dès lors, comment la poursuivre dans d'autres conditions ? "Il va falloir mettre le paquet sur d'autres secteurs : les transports routiers, l'agriculture, par exemple, cite François Gemenne, auteur du Giec. Or, ce sont des secteurs politiquement inflammables auxquels le gouvernement ne veut pas trop toucher."

Par ailleurs, même s'il était atteint, cet objectif reste insuffisant pour atteindre le seuil de -50% d'émissions en 2030 fixé par l'UE. "Il faudrait être à -30% ou -35% en 2027, précise François Gemenne. Car on commence par décarboner ce qui est le plus facile à décarboner. Mais dans les dernières années, on va ralentir car ce sera difficile de maintenir le rythme." D'où l'importance d'aller vite, tout de suite.

"Ils parient sur le fait que la décarbonation va aller crescendo, mais dans les faits, ça risque d'être le contraire, sauf s'il y a un saut technologique majeur dans un gros secteur et s'ils parviennent à faire basculer le parc automobile vers l'électrique d'ici à 2030", poursuit l'expert. Car le transport individuel représente 15% des émissions de gaz à effet de serre du pays : le réduire à zéro ou presque permettrait de faire le bond en avant attendu.

Le blocage des prix des carburants, une mesure anti-climat

Sur les voitures électriques, justement, le RN et LR ont dit, pendant la campagne des élections européennes, leur souhait de revenir sur l'interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs en 2035. Tous deux misent sur l'innovation technologique pour s'en sortir.

Sur ce même sujet, Gabriel Attal a proposé le doublement des véhicules électriques en leasing social : la fameuse voiture électrique à 100 euros par mois, bénéficiant à 50.000 Français cette année. Face au succès de la mesure et au poids pour les finances publiques, le gouvernement avait été contraint d'y mettre fin de manière précipitée. Comment financera-t-il les 100.000 voitures en cas de victoire ?

Côté transports, le Nouveau Front populaire a lui promis le blocage des prix des carburants. "Une mesure qui aura un coût très élevé pour les finances publiques et le climat", estiment Arnaud Gossement, avocat spécialiste des questions environnementales, et David Ascher, directeur de la publication d'Actu-Environnement, dans une tribune.

La bataille de la rénovation énergétique

Autre secteur très émetteur : les logements. Depuis trente ans, la France peine à rénover son parc de logements publics et privés. Gabriel Attal a dit souhaiter une taxe sur les rachats d'actions pour financer un "fonds de rénovation énergétique" pour les classes "moyennes et populaires". Objectif : rénover 300.000 logements supplémentaires d'ici à 2027. "Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ?, s'interroge un expert. La hausse du budget de Ma Prime Rénov' a même été rabotée en début d'année !"

Le NFP veut, lui aussi, "assurer l’isolation complète des logements" et "accélérer la rénovation des bâtiments publics", notamment en renforçant "les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes", sans préciser comment il envisage de les rendre plus efficaces. Car c'est bien le sujet sur la rénovation énergétique des bâtiments : les aides existent, mais le millefeuille administratif décourage souvent les volontaires.

Le RN, lui, veut revenir sur le calendrier d'interdiction de vente et de location des passoires thermiques et veut assouplir le diagnostic de performance énergétique... des mesures qui pourtant profitent au climat, mais aussi aux plus modestes, étranglés par des factures d'électricité et de gaz pour se chauffer dans des logements non rénovés.

En somme, beaucoup de mesures restent à préciser, au-delà des déclarations d'intention. Ainsi, les "moratoires" souhaités par le Nouveau Front populaire sur les "grands chantiers d'infrastructures routières" et les retenues d'eau agricoles interrogent : la décriée A69 n'est pas à proprement parler un grand chantier, avec 53 kilomètres de tronçon, relèvent ainsi Arnaud Gossement et David Ascher ; quant aux bassines, cela veut-il dire que les projets existants seront démantelés ? Il reste dix jours aux candidats pour préciser leurs intentions.