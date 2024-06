Les dimanches 30 juin et 7 juillet, les électeurs sont de nouveau appelés à voter pour élire leurs députés. Au bureau de vote, faut-il obligatoirement présenter une carte électorale ? TF1info fait le point.

Les 30 juin et 7 juillet, après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les 49,5 millions de citoyens français de 18 ans et plus inscrits sur les listes électorales voteront pour élire leurs députés. Avant de vous rendre dans votre bureau, veillez à ne pas oublier les documents nécessaires. Carte électorale, carte d'identité, passeport... Quelles sont les pièces justificatives à fournir avant de pénétrer dans l'isoloir ? TF1info fait le point.

Faut-il obligatoirement présenter sa carte électorale ?

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où l'on se présente et justifier de son identité. Pour cela, la présentation de la carte électorale est "conseillée", comme le précise le site du ministère de l'Intérieur, mais elle n'est pas obligatoire, ne s'agissant pas d'une pièce d'identité.

Quelles sont les pièces acceptées ?

En revanche, il faut obligatoirement pouvoir justifier son identité, voici la liste des documents acceptés pour cela :

-Carte d'identité

-Passeport

-Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire

-Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État

-Carte vitale avec photographie

-Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

-Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie

-Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie

-Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires

-Permis de conduire sécurisé conforme au format "Union européenne"

-Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

-Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application.

À noter également que la pièce d'identité n'est "pas obligatoire dans les communes de moins de 1000 habitants". Elle peut toutefois être demandée par le président du bureau de vote "en cas de doute".