Les différentes formations de gauche du nouveau "Front populaire" continuent de négocier pour parvenir à un programme commun et un candidat unique par circonscription. En attendant, plusieurs figures se sont proposées pour conduire la campagne de la gauche, et éventuellement aller à Matignon, en cas de majorité à l'issue des législatives.

À la recherche d'un profil "consensuel". Alors que les négociations se poursuivent entre les différentes formations de gauche sur un programme commun et des candidats communs, les partis sont également à la recherche de celui ou celle qui devra mener la campagne électorale éclaire jusqu'aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Une figure qui pourrait s'emparer du poste de Premier ministre dans le cas où le nouveau "Front populaire" parviendrait à se dégager une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections. Plusieurs noms circulent déjà.

L'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger

Au lendemain de la dissolution, Raphaël Glucksmann, qui a mené la campagne des Européennes pour Place publique / Parti socialiste, a proposé au 20H de France 2 que Laurent Berger devienne Premier ministre en cas de victoire de la gauche le soir du second tour des législatives. L'ancien patron de la CFDT, qui a quitté ses fonctions l'année dernière, est présenté comme "une figure de la société civile, qui est capable d'apaiser". Pour l'eurodéputé, "il ne jouera pas avec les institutions. Il réconciliera le projet de justice sociale et d'écologie."

La proposition a plu puisqu'elle a été reprise par plusieurs autres élus au Parti socialiste. "Raphaël Glucksmann a proposé Laurent Berger, c'est une excellente idée", a salué, dans un entretien à Actu, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. "J'essaye de regarder qui serait capable, crédible, légitime, consensuel, clair, cohérent sur les valeurs, qui a des valeurs de progrès, mais qui en même temps, refuse le bruit et la fureur", a également énuméré le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol sur LCI, considérant ainsi que Laurent Berger "coche toutes ces cases".

Cette candidature reste néanmoins suspendue à l'avis de l'intéressé lui-même, qui ne s'est pas exprimé depuis l'annonce de la dissolution. Par ailleurs, l'ancien dirigeant du syndicat réformiste avait assuré n'avoir "aucune envie" de faire de la politique, lorsqu'il a quitté ses responsabilités.

Le chef de file de la Nupes en 2022, Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon n'a pas hésité à se proposer pour ce poste, alors qu'il avait déjà rempli cette mission lors des élections législatives en 2022, fort d'avoir réuni 22% des suffrages lors de la présidentielle. "Je m'en sens capable", a spontanément proposé l'ancien leader de la France insoumise lors du 20H de France 2, mercredi 12 juin, assurant : "Je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas".

"Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il considère qu'il est de ceux qui peuvent prétendre à cette fonction", a commenté Olivier Faure, secrétaire général du Parti socialiste sur RMC. "Le choix sera un choix collectif", a-t-il néanmoins rappelé, jugeant que dans un pays "très fracturé", l'alliance de gauche "devra choisir en son sein celui ou celle qui est le plus en mesure de réparer les liens distendus, de faire en sorte que nous puissions apaiser ce pays, le rassurer et renouer les fils du dialogue avec les Français".

"Cela suppose qu'on ait un profil, non pas qui soit le plus clivant, mais qui permette au contraire de fédérer", a encore précisé le patron du PS, alors que Jean-Luc Mélenchon crispe dans son camp. "On va avoir une Assemblée qui va être une espèce de chaudron d'Enfer, il faut qu'on ait quelqu'un qui ait un profil consensuel", a souligné de son côté Nicolas Mayer-Rossignol sur LCI, opposé à ce que le fondateur de LFI incarne la gauche pour ces élections.

François Ruffin, à l'origine du Front populaire 2024

Autre candidat au poste : François Ruffin. Le député sortant de la Somme a dit se sentir "capable" d'être Premier ministre. "Si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un nom, je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera pour transformer la vie des gens", a-t-il déclaré sur France Bleu Picardie, estimant être "le premier qui en a eu marre de Macron".

L'Insoumis a d'ailleurs appelé à l'union de la gauche dès le soir des élections européennes, le 9 juin. Il a très vite demandé que les écologistes, les communistes, les socialistes et LFI se réunissent derrière "une barrière Front populaire". "Il ne reste que la gauche pour faire front au Rassemblement national. Il nous faut une gauche unie, il faut arrêter les conneries", avait-il notamment souligné dans les médias.

Preuve que sa candidature est plus consensuelle que celle de Jean-Luc Mélenchon, un sondage en avril dernier, réalisé par Elabe pour L'Express, notait que près de deux tiers des Français estiment que François Ruffin ferait un "meilleur candidat" que Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027. Une préférence qui s'était vérifiée parmi les électeurs de gauche et des écologistes, 53% d'entre eux préférant le député Insoumis de la Somme à celui qui a déjà mené trois campagnes présidentielles (46%).

Si ces trois noms circulent, la députée PS sortante Valérie Rabault a également souligné que la candidature d'une femme au poste de Premier ministre "aurait beaucoup d'atouts". Interrogée par l'AFP, l'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale a proposé la présidente de la région Occitanie Carole Delga ou la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain, et "pourquoi pas" elle-même. "Quand on dit Front populaire, c'est censé être un collectif, ce n'est pas chacun annonce sa candidature", a-t-elle tenu à rappeler.

Rien ne semble donc encore tranché, alors que les négociations pour décider d'un programme commun et de la répartition des candidatures dans les différentes circonscriptions sont toujours en cours. Pour l'instant, seul le nombre de circonscriptions allouées à chaque parti dans le cadre des candidatures uniques a été tranché. 229 circonscriptions ont été attribuées à LFI, 175 au PS, 92 aux Écologistes et 50 au PCF. À 18 jours du premier tour de ces législatives anticipées, une seule certitude chez les responsables à gauche : "Le premier sujet, c'est de faire barrage à la droite et à l'extrême droite", a résumé Nicolas Mayer-Rossignol.