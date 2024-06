Invité ce jeudi soir sur TF1, l'ancien président François Hollande a indiqué qu'il approuvait l'accord scellé à gauche par le "Nouveau Front Populaire". Il a par ailleurs appelé à faire barrage à "l'extrême droite" aux législatives des 30 juin et 7 juillet.

"Nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France". François Hollande, invité du JT de TF1 ce jeudi 13 juin, a le ton grave et solennel. Pour faire barrage, l'ancien chef de l'État a indiqué que "c'est à la gauche de faire son devoir". En cela, il approuve l'accord scellé par le "Nouveau Front Populaire". "Son devoir, c'est de faire l'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilités", a-t-il plaidé, soulignant qu'il ne connaissait pas les détails de cet accord, mais qu'il est "essentiel que cette union ait pu se faire". "Il y a un moment, on va au-delà des divergences, on va à l'essentiel", a-t-il ajouté.

Un "principe de désistement"

Pour François Hollande, cet accord doit "affirmer une orientation européenne et une présence de la France dans l'Alliance atlantique". Concernant la situation à Gaza et les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon, l'ancien président estime que le "Nouveau Front Populaire" doit reconnaître que "c'est le Hamas qui a commis par son acte terroriste la situation dramatique que nous vivons à Gaza. Ce qui n'exonère pas le gouvernement Nétanyahou", a-t-il précisé. En politique économique, cet accord doit "penser au pouvoir d'achat des Français, penser à leurs difficultés et notamment pour le logement", a-t-il insisté, tout en approuvant qu'"avoir des mesures en 100 jours" était "une bonne démarche".

François Hollande a par ailleurs estimé que "le rassemblement doit aller au-delà de la gauche". "Il doit s'adresser à tous ceux qui, à un moment, cherchent comment on peut éviter le pire et peut-être proposer le meilleur", a-t-il lancé. Pour ce faire, il approuve un soutien aux candidats les mieux placés au second tour pour "éviter l'extrême droite", même s'ils sont "LR ou de la majorité présidentielle", défendant un "principe de désistement" de la gauche le cas échéant.

Quant à la valse des candidatures de Premier ministre, François Hollande a affirmé qu'il fallait "avoir de la décence en ce moment". "Ces proclamations de candidature ou de présence éventuelle à Matignon sont totalement décalées par rapport à la réalité. La réalité, c'est qu'il faut d'abord empêcher et ensuite construire", a-t-il prévenu.