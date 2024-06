Le RN est arrivé en tête dans de très nombreuses communes françaises lors des élections européennes. La liste de Jordan Bardella fait notamment des bons scores dans des territoires qui votaient par le passé à gauche. Le 20H de TF1 est allé à la rencontre des électeurs de ces zones rurales ou périurbaines.

C’était l’un des bastions de la gauche. Chambly, une commune de l’Oise de 10.000 habitants dont le maire est étiqueté à gauche, a pourtant vu la liste Rassemblement national de Jordan Bardella arriver largement en tête des élections européennes dimanche 9 juin avec 40% des voix. Pour Loïc, un habitant de cette commune qui a manifesté avec les gilets jaunes, "rien n’a changé" depuis cinq ans. "On manifestait à l’époque pour un litre d’essence à 1.40 euro, maintenant, il est à 2 euros et on n’est même pas foutus de descendre dans la rue, il y a un problème", déplore cet ouvrier de 27 ans. Il défend son vote en faveur du RN : "Pour moi, c’est un vote d’adhésion, c’est comme ça, je ne changerai pas", dit-il.

À proximité de Chambly, les électeurs de la commune de Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d’Oise ont, eux aussi, voté majoritairement pour le Rassemblement national, à plus de 30%. Des employés syndiqués de l’hôpital de cette commune de 9500 habitants rencontrés par TF1 sont effrayés par les scores du RN, un parti qu’ils appellent encore Front national (FN). "Tout sauf le FN", lance Josette Aatillah, co-secrétaire départementale Sud Santé Sociaux Val-d'Oise et Oise. Selon elle, Emmanuel Macron "a donné les clefs au FN avec la réforme des retraites, les gilets jaunes, le pouvoir d’achat, l’essence, etc." Elle promet "d’aller se battre" et de se rendre à Paris "sur les barricades" s’il le faut, en cas de victoire du RN lors des élections législatives, le 7 juillet prochain.

La dégringolade du pouvoir d'achat

En Bretagne, une région pourtant historiquement à gauche, la liste RN de Jordan Bardella a récolté plus de 38% des voix à Val-Couesnon (Ile-et-Vilaine). Dans ce "territoire oublié", selon les mots de ses habitants, de nombreux commerces sont à vendre. Les électeurs de cette commune rencontrés par TF1 ont une obsession principale : le pouvoir d’achat. Le gérant d'un garage constate la dégringolade des moyens économiques de ses clients : "On me demande parfois des règlements en cinq fois désormais", indique-t-il. Certains renoncent même à la réparation de leur voiture, faute de pouvoir payer.

"Ras-le-bol général, on n’entend que ça", résume Thérèse, qui a travaillé trente ans dans la restauration, avant la fermeture de son établissement. Thérèse défend la volonté des électeurs de voter RN. "On a du mal à vivre de notre salaire depuis longtemps, alors c’est normal que ça change", affirme-t-elle. "Les gens ont besoin de voir autre chose", dit-elle. Depuis le 9 juin, la Bretagne n’est plus une terre de mission pour l’extrême droite, mais une prise de guerre.