Dans cette campagne législative express, il est parfois difficile de déchiffrer les programmes tout juste ébauchés. TF1info vous résume ce que l'on sait, en matière de retraites, des promesses des trois principaux blocs : la majorité présidentielle, le Nouveau Front populaire, et le Rassemblement national.

C'est le débat qui a le plus agité le second mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites, passée au forceps à l'Assemblée nationale et contre la majorité de l'opinion publique, a été critiquée avec force par l'ensemble des partis d'opposition pendant les débats de 2023. À deux semaines d'élections législatives anticipées, ces derniers incluent logiquement leurs propres réformes dans leurs programmes tout juste ébauchés, avec plus ou moins de précision quant au calendrier.

Le Rassemblement national tâtonne

Celui qui pourrait devenir le prochain Premier ministre, si le Rassemblement national emportait les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, trouve avec la question des retraites un premier sujet difficile à négocier. Si des cadres du RN avaient annoncé, dans la foulée de la dissolution le 9 juin dernier, une rapide abrogation de la réforme hautement impopulaire des retraites, Jordan Bardella a depuis préféré temporiser. Il promet désormais une abrogation "à l'automne", s'il est investi à Matignon cet été, après un "audit" des finances publiques.

Le site officiel du Rassemblement national ne fait pas figurer la question des retraites parmi les thématiques mises en exergue dans l'appel au vote de sa page d'accueil. Le "projet" du parti toujours disponible est celui de 2022, qui promettait alors, un an avant la réforme d'Emmanuel Macron, le refus de tout allongement de l'âge légal de départ en retraite et l'indexation des pensions sur l'inflation.

Jordan Bardella doit également composer avec son nouvel allié, le président des Républicains Éric Ciotti, adversaire revendiqué de tout abaissement de l'âge de départ. "C'est le RN qui conduit cette coalition", a balayé le président du Rassemblement national. Il a toutefois annoncé hier, dans une interview accordée au Parisien, que sa réforme automnale comprendrait la possibilité, pour ceux qui ont commencé de travailler avant 20 ans, de partir en retraite dès 60 ans, soit une des mesures promises dans le programme de 2022.

Un départ à 60 ans pour Le Nouveau Front populaire

La coalition des principaux partis de gauche, La France insoumise, le Parti socialiste, les Écologistes et le Parti communiste, a inscrit la question des retraites dans son "programme de gouvernement", finalisé le jeudi 13 juin. Le Nouveau Front populaire promet une "abrogation immédiate" de la réforme d'Emmanuel Macron de 2023. Ce serait, dans un premier temps, un retour à la situation antérieure, avec un départ à la retraite à 62 ans. Mais le NFP se donne pour "objectif commun" de parvenir au "droit à la retraite à 60 ans".

Quant à l'indexation des pensions, elle se ferait sur les salaires, et non sur l'inflation, contrairement aux projets respectifs du Rassemblement national et de la majorité présidentielle.

Pour la majorité présidentielle, le statu quo

Gabriel Attal n'a pas l'intention de remettre en question la réforme des retraites, passée grâce à l'article 49-3 en 2023, après des mois de manifestations et de débats parlementaires houleux. L'âge de départ à la retraite passerait donc progressivement de 62 à 64 ans d'ici à 2030. Il a en revanche annoncé ce samedi prévoir lui aussi une indexation du montant des retraites sur l'inflation, à l'instar du Rassemblement national.