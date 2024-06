Xavier Bertrand a exigé ce mardi dans le 20H de TF1 l'exclusion du patron des LR, Éric Ciotti, qui a proposé une alliance avec le RN. Le président Les Républicains des Hauts-de-France souhaite un "rapide vote des militants" pour qu'ils disent s'ils acceptent ou rejettent ce ralliement.

"Éric Ciotti, soit il part tout de suite, soit il est exclu des Républicains". Le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, n'a pas mâché ses mots ce mardi 11 juin dans le 20H de TF1 à l'encontre du patron de son parti, qui a proposé une alliance avec le RN. Son message a le mérite d'être clair : il exige l'exclusion d'Éric Ciotti qu'il accuse de "trahison" et d'avoir "fait le choix de la collaboration avec l'extrême droite".

Les Français doivent savoir quand ils voteront LR pour qui ils votent et si c'est une droite républicaine. Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France

"Mais je veux aussi que la clarification aille plus loin", a ajouté l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, estimant que la décision d'Éric Ciotti "impose un vote de l'ensemble des militants de LR tout de suite également pour dire s'ils approuvent ou non le choix de cet accord". "Cette clarification, on ne la doit pas seulement à nos militants, mais aussi à l'ensemble des Français qui doivent savoir quand ils voteront LR pour qui ils votent et si c'est une droite républicaine", a-t-il ajouté.

Xavier Bertrand s'est engagé par ailleurs à aller soutenir des candidatures partout en France, non seulement sous l'étiquette LR, qui rejettent l'accord avec le RN, mais aussi des centristes de l'UDI ou de LIOT.