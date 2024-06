Développé par une association, le site "plan procu" propose de mettre en relation les donneurs et porteurs de procuration. Il reprend avec humour les codes de l'application de rencontre Tinder. Lancé à l'occasion des européennes, il a été relancé en urgence en vue des législatives anticipées.

Les dates des législatives anticipées, prévues les 30 juin et 7 juillet, risquent de se révéler peu pratiques pour de nombreux électeurs. Un constat effectué par l'association "A voté", qui se mobilise pour lutter contre l'abstention et vient de relancer un site internet nommé "plan procu". La plateforme reprend les codes des applications telles que Tinder et se présente comme un "site de rencontres démocratiques". Son but ? Mettre en relation des électeurs qui souhaitent faire une procuration pour le scrutin, et des citoyens qui se proposent de porter des procurations.

Relancé en urgence après la dissolution

"La démarche de procuration a été simplifiée ces dernières années, mais reste complexe. Tout le monde ne sait pas qu'on peut prendre une procuration pour quelqu'un qui vit dans une ville différente", a confié ces derniers jours la fondatrice du site. En pratique, les internautes sont invités à se rendre à l'adresse https://planprocu.fr/, où il leur est demandé de remplir un formulaire.

Les citoyens qui s'enregistrent vont alors spécifier qu'ils cherchent un électeur pouvant voter à leur place le jour du scrutin. Quand une demande est complétée, l'équipe du site prend le relais et va effectuer des recherches parmi les volontaires enregistrés, acceptant de porter une procuration. Lorsqu'une correspondance est trouvée, un email est envoyé aux deux utilisateurs qui se trouvent mis en relation. C'est à eux, dès lors, d'accepter la proposition de "match".

"Plan Procu", une fois ces premières démarches, va se charger de générer un formulaire Cerfa relatif à la demande de procuration. Les électeurs sont dans la foulée mis en relation, de manière à échanger sur la consigne de vote. Ne reste plus qu'à faire valider la procuration dans une gendarmerie, un commissariat ou un consulat. Les mandataires sont tenus de signer une charte d’engagement : un texte qui stipule que chaque volontaire se doit de "respecter scrupuleusement le choix de l’électeur, qu’il s’agisse d’un vote pour un candidat spécifique, d’un vote blanc ou nul". L'objectif est simple, "transmettre fidèlement la volonté de l’électeur, sans jugement ni influence". Impossible de disposer de plus de garanties, la personne à qui est confiée la procuration étant toujours seule dans l'isoloir et libre de ses actes.

Le site "plan procu" avait été lancé à l'occasion des européennes, mais il a été réactivé suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. L'association "a voté" précise qu'elle avait au préalable pris soin d'effacer toutes les données personnelles qui avaient été fournies par des électeurs, conformément à ses engagements. Elle fera de même le 7 juillet prochain, à l'issue du second tour des législatives.

Le succès de la plateforme est réel puisque les bénévoles qui s'en chargent rapportent des volumes de connexion multipliés par quatre par rapport à ceux enregistrés lors des semaines précédentes. Ils invitent les internautes qui souhaiteraient déposer ou recevoir une procuration à effectuer les démarches rapidement, de manière à éviter un "rush" de dernière minute qui risquerait de ne pas pouvoir aboutir à un accompagnement efficace des citoyens.