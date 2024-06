Représentants des trois grands blocs politiques engagés lors des législatives, Bruno Le Maire, Manuel Bompard et Jean-Philippe Tanguy étaient sur LCI mercredi soir. L'équipe des Vérificateurs était présente en coulisses pour écouter les propositions et les chiffres avancés au cours de l'émission. Blocage des prix, TVA réduite, port du voile... À l'issue de cette "Grande Confrontation", voici notre "grande vérification".

Trois blocs politiques majeurs vont s'affronter à travers l'Hexagone à l'occasion des élections législatives. Des formations qui étaient représentées mercredi soir, sur le plateau de LCI, à l'occasion d'une Grande Confrontation. L'occasion d'y voir plus clair sur les projets et mesures des différents camps, à bientôt une semaine du premier tour. Des échanges que les Vérificateurs ont suivi avec attention tout au long de la soirée.

Une incarcération compliquée pour les mineurs délinquants ?

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a défendu plusieurs mesures du gouvernement. En matière de sécurité et de justice, il a par exemple défendu des "exécutions de peines immédiates" pour les mineurs, avec une "incarcération beaucoup plus rapide" de ces derniers. Sollicité par TF1info, le professeur de droit pénal Jean-Baptiste Thierry estime qu'il faut apporter des nuances à ces propositions, ainsi qu'à celles du garde des Sceaux sur le sujet.

Il ne faudrait pas, selon le spécialiste et membre des Surligneurs (média spécialisé dans le legal-checking), "laisser penser qu'un mineur de plus de 13 ans interpellé pour un délit grave ou un crime serait renvoyé automatiquement chez ses parents en l'attente de son jugement". Si la justice prévoit une prise en charge spécifique des mineurs, une incarcération est possible dans de multiples situations. Ainsi, après l'ouverture d'une information judiciaire, un crime ouvre la voie à une détention provisoire dès 13 ans. C'est également le cas pour les délits entraînant une peine d'emprisonnement (sous certaines conditions pour les 13-16 ans, dès que la peine est d'au moins trois ans pour les 16-18 ans).

Hors information judiciaire, "la loi ne prévoit pas de détention provisoire en dessous de 16 ans", poursuit Jean-Baptiste Thierry, mais un juge des enfants "peut tout à fait décider d'un placement en établissement pour mineur, qui relève de la protection judiciaire de la jeunesse". Si un durcissement de la législation est possible, la justice est donc déjà en mesure d'incarcérer ou de placer rapidement des mineurs délinquants.

Plus personne n'a peur du chômage en France ?

Parmi les réussites à mettre au crédit de la majorité, Bruno Le Maire a mis en avant la baisse du chômage. Une victoire à ses yeux, avec une conséquence palpable : selon le représentant du gouvernement, "plus personne n'a peur du chômage en France". Cette affirmation mérite d'être nuancée : fin 2022, il est vrai que le chômage est tombé en France à son niveau le plus bas depuis 15 ans, à 7,1%. Pour autant, il est progressivement remonté, s'établissant au premier trimestre 2024 à 7,5% (soit 2,3 millions de personnes à la recherche d'un emploi selon l'Insee). Si l'on observe les chiffres de France Travail, ce sont plus de 2,8 millions de personnes qui sont sans emploi (catégorie A) et 2,3 millions qui sont inscrites et exercent une activité réduite (catégories B, C).

Derrière ces chiffres, on constate que la peur du chômage apparaît aujourd'hui bien moins présente qu'il y a dix ans dans les enquêtes d'opinion. Un baromètre de la Drees l'a ainsi illustré, avec un peu plus de 5 Français sur 10 "beaucoup" ou "assez" préoccupés par le chômage en 2022, contre près de 9 sur 10 en 2014. Des sondages plus récents, réalisés notamment par l'institut Ipsos, montrent une tendance similaire et un chômage ne figurant plus parmi les préoccupations les plus importantes.

Si le pouvoir d'achat demeure un sujet de préoccupation stable, la crainte du chômage a reculé. - DREES

L'immigration rapporte-t-elle 10 milliards d'euros par an ?

Venu défendre le programme du Nouveau Front populaire, l'élu LFI Manuel Bompard a défendu une régularisation de tous les travailleurs sans-papiers et insisté sur leur apport à l'économie. "L'OCDE dit que sur les dix dernières années, l'immigration a rapporté 10 milliards d'euros par an à la France", a lancé le proche de Jean-Luc Mélenchon.

L'organisation citée, sollicitée par TF1info, invite à la nuance. Tout d'abord, elle souligne que ses travaux ont porté sur la période 2006-2018, et que ses conclusions ne portent donc pas sur la dernière décennie. À travers ses calculs, elle a pu observer que les immigrés installés en France contribuent davantage en impôts et en cotisations sociales qu'ils ne reçoivent de l'État à titre individuel. Si l'OCDE présente ses résultats en pourcentage de PIB plutôt qu'en montant absolu, elle glisse toutefois que sur la période 2006-2018, l'immigration a rapporté en moyenne environ 25 milliards d'euros par an.

Il s'agit là d'un montant qui peut légèrement varier d'une année à l'autre, et qui doit être évoqué avec quelques précautions. En effet, d'autres calculs vont plus loin et tiennent compte de dépenses parallèles pour l'État, en matière notamment d'infrastructures. L'accueil de personnes immigrés, lorsqu'il vient augmenter la population globale, conduit en effet les pouvoirs publics à adapter le nombre d'écoles, d'hôpitaux, de routes ou de tribunaux. Des dépenses supplémentaires qui, une fois comptabilisées par l'OCDE, aboutissent à un impact globalement neutre pour les finances françaises.

Un blocage des prix acté par le Nouveau Front populaire ?

Le Nouveau Front populaire, a rappelé Manuel Bompard, entend bien procéder à un blocage des prix des biens de première nécessité dans l’alimentation, l’énergie et les carburants s'il remporte les législatives. Une proposition qui fait écho à celle que défendait en 2022 Jean-Luc Mélenchon.

À l'époque, notre partenaire Les Surligneurs avait mis en garde, jugeant "très difficile" la mise en place d'une décision de cette nature. Si le Code du commerce prévoit qu'un blocage puisse être décidé "par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé", ainsi que pour lutter "contre des hausses ou des baisses excessives de prix", il faudrait pour la nouvelle majorité justifier d'une telle situation. Sans garantie de réussite, estiment les spécialistes du droit.

Notons par ailleurs que des blocages de prix, qu'ils soient décidés grâce aux textes actuels ou pas de nouvelles lois, risqueraient de se heurter au droit européen. Par le passé, "la Cour de justice de l’Union s’est déjà prononcée sur les blocages de prix", font remarquer les Surligneurs. "Si les prix fixés aboutissent à handicaper les importations en provenance de l’Union", l'UE peut alors juger que les blocages se révèlent "contraires au principe de libre circulation des marchandises".

Interdire le voile dans l'espace public ?

Dernier invité de cette "Grande Confrontation", Jean-Philippe Tanguy est venu porter les idées du Rassemblement national et de ses alliés. Parmi lesquelles l'interdiction du voile dans l'espace public, qui serait actée, dixit le député, après le vote "au préalable" d'une "loi contre l'idéologie islamiste".

Si le représentant du RN voit dans le voile un "signe de propagande et d'aliénation de la femme", son interdiction dans l'espace public aurait de très grandes chances d'être jugée contraire à la Constitution. Au même titre que les textes européens, celle-ci garantit en effet "la liberté de conscience et de religion", rappellent les Surligneurs. "Le voile à l’université ou dans les autres espaces publics est avant tout la manifestation de la liberté de conscience, principe constitutionnel qui ne peut être écarté qu’au profit d’un autre principe constitutionnel. Or, on ne voit pas lequel", insistent nos partenaires. "Et surtout, il y a discrimination : pourquoi le voile et pas les autres signes vestimentaires religieux ?"

Une TVA réduite qui a parfaitement fonctionné au Portugal ?

En cas de victoire aux législatives, le RN entend faire baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Une diminution qui sera selon, Jean-Philippe Tanguy, plus efficace que celle appliquée en 2009 dans la restauration - des contournements du dispositif avaient été constatés. Il prend l'exemple du Portugal, où la baisse "a été répercutée à 100%", selon ses mots.

Le député du Rassemblement national cite un rapport de la Banque du Portugal pour étayer son propos. Ce dernier, accessible en ligne, revient en effet sur cette décision prise au printemps 2023 et en mesure l'impact. "Lorsque la mesure a été mise en œuvre le 18 avril, la répercussion sur les prix à la consommation a été proche de 100%", détaille le document. "Cette répercussion presque totale souligne l'efficacité de la politique de réduction des prix à la consommation, qui correspond étroitement à l'objectif visé, à savoir apporter un soulagement immédiat aux consommateurs." La Banque du Portugal ajoute que ces effets se sont maintenus "pendant presque toute la durée de la mise en œuvre", et que ce n'est "qu'au cours des dernières semaines que l'écart entre les articles concernés et les autres a commencé à se réduire".

