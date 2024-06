Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard débattront ensemble sur TF1 et LCI mardi 25 juin. Un débat organisé à seulement cinq jours du premier tour des élections législatives présenté par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Les représentants de la majorité présidentielle, du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire confronteront leur vision pour la France.

À cinq jours du premier tour des élections législatives, ils confronteront leurs projets pour la France. Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard débattront mardi 25 juin sur TF1, LCI, et en streaming sur TF1+ à partir de 21h. Les représentants de la majorité présidentielle, de l'alliance formée autour du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire formé par les partis de gauche confronteront leur vision et répondront aux questions d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau.

Les élections législatives auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochain. Des scrutins anticipés organisés après la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes du 9 juin dernier. Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour LCI dévoilé mardi 18 juin, le Rassemblement national récolte 33% des intentions de vote au premier tour, suivi par le Nouveau Front populaire avec 28%, loin devant le camp présidentiel qui cumule 18% des intentions de vote.