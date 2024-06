Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard ont débattu ce 25 juin sur TF1, à quelques jours du premier tour des législatives. L'occasion pour Les Vérificateurs de décrypter leurs arguments et propositions.

Au cours de ce premier grand débat des législatives, organisé ce mardi 25 juin sur TF1, la cellule des Vérificateurs s'est mobilisée en coulisses. Nos journalistes ont décrypté en direct les déclarations des représentants des trois principaux camps, à savoir Jordan Bardella (Rassemblement National), Gabriel Attal (majorité présidentielle) et Manuel Bompard (Nouveau Front populaire). Nous avons sélectionné six phrases, propositions ou chiffres passés au crible.

La gauche peut-elle abroger la réforme des retraites ?

Représentant du Nouveau Front populaire (NFP), Manuel Bompard a confirmé que la gauche réinstaurerait une fois au pouvoir la retraite à 60 ans. Un nouveau gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, peut-il revenir en arrière et abroger à sa guise des textes votés par une précédente majorité ? Les juristes des Surligneurs, partenaires de TF1info, confirment que oui. Ils notent que tous les textes législatifs peuvent se voir abrogés, "y compris les articles de la Constitution".

De fait, il serait possible pour une future majorité de revenir sur la dernière réforme des retraites. Attention toutefois : "une loi abrogeant ce texte ne serait pas rétroactive, mais elle pourrait prévoir des compensations pour ceux qui sont déjà au stade où ils travaillent plus longtemps". Aux yeux des spécialistes, il n'y a en tout cas "pas d'obstacle" apparent sur le plan législatif.

Une baisse de 6% des émissions de CO2 en 2023 ?

Gabriel Attal a défendu l'action du gouvernement et insisté sur les progrès effectués par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le représentant de la majorité a ainsi évoqué une baisse "historique" des émissions de CO2, de l'ordre de "6%" pour l'année 2023.

Les données du Citepa, organisme de référence en la matière, attestent d'une réduction de 5,8% l'an passé. Un chiffre qui est venu confirmer une dynamique positive enclenchée à partir de 2017. Notons que la baisse pour 2023 a même atteint 6,9% si l’on prend en compte tous les gaz à effet de serre et pas le seul dioxyde de carbone.

Si les émissions de CO2 ont bien baissé l'année dernière, il est nécessaire de noter que cette diminution ne s'explique pas seulement par les efforts réalisés dans le cadre de la transition écologique. Elle est aussi le résultat d'une hausse des prix de l'énergie, de l'inflation, ainsi que des douces températures hivernales, qui ont fait diminuer l'usage du chauffage. Des facteurs conjoncturels que TF1info avait détaillés dans un récent article.

Les voitures électriques 30% plus chères à réparer ?

"Le coût de réparation d’un véhicule électrique, c’est 30% plus cher qu’un véhicule thermique", a affirmé Jordan Bardella, sceptique sur le remplacement progressif du parc automobile par de l’électrique. Une récente étude de l’association Sécurité et réparations automobiles (SRA), dont nous avions déjà parlé ici, donne plutôt un coût de réparation qui varie entre 15 et 20% entre sept modèles de moins de six ans, comparés en 2023. Par ailleurs, le nombre d'heures facturées pour réparer un modèle électrique et un modèle thermique reste "très proche".

L’immigration rapporte-t-elle 10 milliards d’euros par an ?

"Contrairement à ce que vous dites, les immigrés ne coûtent pas de l'argent, mais rapportent de l'argent", a assuré Manuel Bompard, selon qui cette immigration a rapporté 10 milliards d’euros à la France sur les dix dernières années. Et de mentionner les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce n’est pas la première fois que le coordinateur de La France Insoumise (LFI) cite ce montant depuis le début de la campagne des législatives.

L’OCDE, que nous avions interrogée à ce sujet, avait indiqué que ses travaux portaient sur la période 2006-2018. Selon cette source, l'immigration a rapporté en moyenne environ 25 milliards d'euros par an. Il s'agit là d'un montant qui peut légèrement varier d'une année à l'autre et qui doit être évoqué avec quelques précautions. En effet, d'autres calculs vont plus loin et tiennent compte de dépenses parallèles pour l'État, notamment en matière d'infrastructures. Même dans ce cas, l'immigration ne se révèle pas couteuse pour les finances publiques.

Interdire certains emplois aux Français binationaux ?

Jordan Bardella a été vertement critiqué par ses adversaires pour sa mesure défendue ces derniers jours par le RN : l’interdiction de certains "postes sensibles" aux Français à la double nationalité. En l'état actuel du droit, aucun emploi n’est interdit aux Français binationaux, pas même les postes dits "de souveraineté".

Mais quelques exceptions peuvent exister pour certaines fonctions très précises. "Cela se fait officieusement pour des services très sensibles, comme dans le renseignement ou dans l'espionnage", a détaillé à TF1info Jean-Paul Markus, professeur de droit public et directeur des Surligneurs. Légale et encadrée, cette pratique permet cependant d'écarter des profils au cas par cas et non d'exclure de manière globale des candidats sur la base d'une seule information - en l'occurrence le fait d'être binational ou non, comme le souhaite Jordan Bardella.

La question de la faisabilité d’une telle loi se pose. Le Code du travail consacre, lui, le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité. Pour être jugée constitutionnelle, il faudrait que la loi souhaitée par le RN précise le lien entre le poste concerné et le risque pour la sécurité nationale.

Une comparution immédiate dès l'âge de 16 ans ?

Gabriel Attal a assuré que la majorité faisait preuve de fermeté et agissait pour lutter contre l'insécurité. Évoquant la délinquance des mineurs, le Premier ministre a expliqué qu'il souhaitait faire évoluer la réponse pénale. En permettant notamment de juger en comparution immédiate les jeunes à partir de 16 ans.

La majorité peut tout à fait instaurer une telle mesure, mais cela constituerait une forme de rétropédalage. Cette procédure a en effet été supprimée par le gouvernement en 2021, lors d'une précédente réforme de la justice pénale des mineurs. Une décision que déplorait Valérie Dervieux, présidente de chambre à la Cour d’appel de Paris et membre du syndicat Unité Magistrats. L'entourage de Gabriel Attal a, de son côté, effectué une forme de mea-culpa. "Il y a peut-être des choses sur lesquelles on s’est trompé, [...] des outils qu’on a supprimés et qui étaient intéressants", reconnaissaient ses proches fin mai.

