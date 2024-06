Ce mardi soir, TF1 organise le premier débat des élections législatives 2024 entre les représentants des trois principaux blocs politiques qui s'affrontent dans ce scrutin. Gabriel Attal pour la majorité et Jordan Bardella pour le Rassemblement national débattront face à Manuel Bompard pour le Nouveau Front populaire. Pourquoi le coordinateur national de La France insoumise a-t-il été choisi par la coalition de gauche ?

À cinq jours du premier tour des élections législatives, TF1 organise ce mardi soir le premier débat télévisé entre les représentants des trois principaux blocs politiques qui s'affronteront dans les urnes dimanche prochain. À 20h45, Gabriel Attal (Ensemble, majorité présidentielle), Jordan Bardella (Rassemblement national) et Manuel Bompard (Nouveau Front populaire) débattront et confronteront leurs programmes. Si le camp présidentiel et l'alliance d'extrême droite ont décidé d'être représentés par leurs leaders, la coalition de gauche réunissant socialistes, écologistes, insoumis et communistes a choisi d'envoyer celui de La France insoumise. Pour quelle raison ?

Selon La Dépêche, qui a interrogé le Parti socialiste à ce sujet, il a été décidé par les quatre forces de gauche de se diviser les débats et d'y envoyer à chaque fois une tête d'affiche représentant l'un des quatre partis du Nouveau Front populaire. Ainsi, lors du débat prévu ce jeudi 27 juin sur France 2, c'est le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure qui fera face au Premier ministre Gabriel Attal et au président du Rassemblement national Jordan Bardella. Si des débats sont organisés entre les deux tours, ce seront le sénateur communiste Ian Brossat et la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, qui seront amenés à débattre face à leurs adversaires. "Comme il y a quatre débats, l'idée était que les forces politiques se les répartissent, ce qui me paraît logique", a confirmé Ian Brossat à Radio France.

Attal et Bardella réclamaient Mélenchon

Mais ce mardi soir, La France insoumise a donc fait le choix de ne pas envoyer Jean-Luc Mélenchon, qui entretient toujours le flou sur son envie de devenir Premier ministre en cas de victoire de son camp le 7 juillet. Ce qu'ont regretté Gabriel Attal et Jordan Bardella. Ce début de semaine, les deux hommes politiques ont réclamé la présence sur le plateau de l'ex-député des Bouches-du-Rhône plutôt que celle de Manuel Bompard. Ils estiment que l'ancien candidat à la présidentielle est le prétendant pour Matignon au sein du Nouveau Front populaire, appuyant volontairement sur une ligne de fracture à gauche. Car les autres membres de la coalition réclament tous un candidat de "consensus" et la mise au ban de l'Insoumis qu'ils jugent trop "clivant".

Aussi, le Nouveau Front populaire ne veut pas personnaliser à outrance sa campagne. "Je pense qu'on a souffert, ces dernières années, d'une vie politique très centrée autour d'un homme, et on ne peut pas dire que ça ait réussi à notre pays", a estimé Ian Brossat auprès de Radio France. "Je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'on tienne tous une ligne qui est identique", a-t-il assuré.