Le deuxième YouTubeur le plus suivi de France met garde contre "une montée drastique de l'extrême droite" dans un message publié sur Instagram. "Le RN ne vous aidera pas", dit-il. L'influenceur appelle "les jeunes qui (l)e suivent" à voter aux élections législatives, les 30 juin et 7 juillet prochains.

Il a décidé de publier "une lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent". Squeezie, deuxième YouTubeur de France derrière Tibo Inshape avec 19 millions d’abonnés sur YouTube, appelle à voter contre le Rassemblement national aux élections législatives sur son compte Instagram. "Le RN ne vous aidera pas", dit-il.

"S'il vous plaît, allez voter les 30 juin et 7 juillet prochains, et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution, et ne le sera jamais", écrit Squeezie à ses quelque 8,7 millions d'abonnés sur le réseau social. Le célèbre influenceur met en garde contre "une montée drastique de l'extrême droite" et alerte sur leur “incompétence et leur dangerosité".

"Une idéologie extrême"

"Je n’ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres (...) Mais je pense que s’opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d’une quelconque prise de position politique", indique Squeezie. "Cette mouvance a malheureusement été banalisée alors que l’histoire, même récente, nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences de l’arrivée d’un parti d’extrême droite au pouvoir", poursuit l’influenceur sur Instagram.

Lucas Hauchard dit Squeezie, 28 ans, est revenu le 18 mai dernier sur YouTube, après une pause inédite de quatre mois. La coqueluche de la génération Z a lancé sa chaîne depuis sa chambre d'ado en janvier 2011, alliant sketchs et gaming. Il est devenu multimillionnaire avec la vente en 2015 de sa régie publicitaire à Webedia. Ce touche-à-tout a diversifié et fait monter en gamme ses vidéos. Il a rassemblé jusqu'à 60.000 spectateurs pour la deuxième édition du GP Explorer en septembre 2023, une course de formule 4 suivie par un record de 1,3 million de personnes sur Twitch.