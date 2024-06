Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, était l'invité ce mercredi du 20H de TF1. Il a rappelé que "le seul obstacle à la République, c'est Bardella". Et tranché sur le profil du futur Premier ministre : "Nous avons besoin d'un profil qui permette d'apaiser, de fédérer, de rassembler", a-t-il souligné.

Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, était l'invité ce mercredi du 20H de TF1. Il a d'emblée qualifié les élections législatives des 30 juin et 7 juillet de "moment grave". "Un moment qui résulte d'une obsession présidentielle, du fait qu'il n'ait pas pendant sept ans été celui qui apporte des solutions à un pays qui aujourd'hui est exaspéré, un pays qui a le sentiment de ne pas avoir été écouté, respecté", a-t-il dit. "Cette colère, il faut maintenant pouvoir l'entendre", a-t-il ajouté.

Notre pays est fracturé, divisé comme jamais et nous avons besoin d'un profil qui permette d'apaiser, de fédérer, de rassembler. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste

À la question : qui sera Premier ministre si le Front populaire l'emporte ? Le patron du PS, Olivier Faure, a été clair sur TF1 : "Ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon", a-t-il affirmé. "D'abord parce que lui-même a expliqué qu'il fallait passer le relai à une nouvelle génération. Ensuite, parce que notre pays est fracturé, divisé comme jamais et que nous avons besoin d'un profil qui permette d'apaiser, de fédérer, de rassembler et qui soit aussi un profil déterminé", a-t-il estimé.

Concernant l'alliance à gauche, Olivier Faure a par ailleurs indiqué sur TF1 qu'"il fallait que ce groupement, qui n'est pas simplement l'alliance de partis, mais de personnalités très nombreuses autour de nous, ressemble à la gauche aujourd'hui", a-t-il exprimé. Et pour faire taire les discussions, le patron du PS a souligné que "le 9 juin, la gauche socialiste étant devant les Insoumis, il était logique qu'il y ait un rééquilibrage et donc il est normal qu'il y ait aujourd'hui davantage de socialistes qui soient candidats à l'élection législative", a-t-il expliqué.

Olivier Faure a également rappelé que "le seul obstacle à la République, c'est Bardella et donc c'est lui que nous devons vaincre (...) En réalité, il n'y a aucune raison de penser que demain sera meilleur pour le plus grand nombre avec l'extrême droite qui d'ailleurs rature jour après jour son propre projet", a-t-il lancé.

"Ramener l'âge légal de la retraite à 60 ans"

Sur la question des retraites, une des préoccupations des Français, Olivier Faure prévient : "Quand nous arriverons au pouvoir, nous abrogerons la réforme des retraites. C'est très clair. L'objectif, c'est de ramener l'âge légal de la retraite à 60 ans. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui ont leurs annuités pourront partir à 60 ans sans décote (...) Et nous ferons en sorte que la durée de cotisation soit différente selon que vous avez un métier pénible ou un métier qui l'était beaucoup moins", a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : "La réalité, c'est que vous ne pouvez pas mettre sur le même plan celui qui a travaillé toute sa vie au marteau-piqueur et celui qui était dans un bureau climatisé. Ça n'a aucun sens de faire comme si l'un et l'autre avaient eu la même pénibilité et avaient la même espérance de vie en bonne santé".

Par ailleurs, alors que les avis divergent à gauche sur le nucléaire, Olivier Faure l'a assuré : "Nous ne sortirons pas du nucléaire tant que nous n'aurons pas amené les énergies renouvelables à maturité. C'est-à-dire tant que nous ne serons pas souverains sur le plan énergétique. Et tout le monde est d'accord pour dire que le nucléaire est une énergie de transition", a-t-il tranché.

Enfin, Olivier Faure a insisté sur le fait que les socialistes ont "toujours été des républicains exemplaires". "Nous avons voté pour Jacques Chirac, ce n'était pas si simple. Pour Emmanuel Macron, à deux reprises. Nous avons retiré nos candidats aux élections régionales quand il y avait un risque pour l'extrême droite. Et donc nous avons à chaque fois été au rendez-vous. Ce que je demande aujourd'hui à ceux qui sont au pouvoir et qui hésitent, je leur dis : 'À vous maintenant de rendre la pareille et de faire en sorte qu'il y ait effectivement demain la possibilité de battre tous les candidats de l'extrême droite'. Je leur dis à eux aussi : 'Soyez des républicains, soyez du bon côté de l'Histoire'", a-t-il conclu.