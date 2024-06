L'ancien député LFI, Adrien Quatennens, a violemment interpelé François Ruffin sur le réseau social X ce mardi 25 juin. Des heures plus tôt, le député de la Somme affirmait au micro de Paul Larrouturou que Jean-Luc Mélenchon était "un obstacle" à la victoire de l'alliance de gauche.

Le ton monte entre les figures de LFI. "Tous les deux jours, il passe à la télé pour dire qu'il se met en retrait, donc ce n'est plus tellement une mise en retrait", avait lancé mardi François Ruffin au micro de TF1 lors d'un déplacement. L'ancien journaliste a critiqué Jean-Luc Mélenchon, qu'il considère "un obstacle à la victoire du Font populaire".

L'ancien député Adrien Quatennens, très proche du leader LFI, a alors pris la défense de son mentor sur X : "Ce n'est plus du melon là, c'est une pastèque ! Attention : à force de gonfler, ça va exploser". Et il lui fait entendre que "si Mélenchon et la FI ne [l']avaient pas choisi, [il] n'existerait pas. Et aujourd'hui, tirer contre lui est [son] assurance-vie".

"Si belle soit-elle, la Picardie n'est pas le pays. Rejoins le RN direct ! On gagnera du temps", conclut l'homme politique.

Le 16 juin dernier, Adrien Quatennens a renoncé publiquement à sa candidature pour les élections législatives dans la 1ʳᵉ circonscription du Nord. "Je n'attends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre La France insoumise et le Nouveau Front populaire, dans un moment où toute l'énergie doit être mobilisée pour battre l'extrême droite", avait décrété le député sortant. Condamné en 2022, pour des faits de violences conjugales, les collectifs féministes avaient demandé son retrait de la campagne.