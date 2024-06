En pleine campagne pour les législatives, Jordan Bardella a annoncé qu'il allait présenter le programme du RN "dans les prochains jours". Son parti a toutefois déjà amorcé quelques changements par rapport à des mesures défendues lors des élections européennes. D'autres propositions, elles, interrogent toujours quant à leur faisabilité.

Immigration, sécurité, pouvoir d'achat... À plusieurs reprises depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a pu lister les "priorités" de campagne de son parti en vue des élections législatives anticipées qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Des mesures qui, pour certaines, ont déjà subi quelques modifications, alors que le programme du RN doit être présenté et précisé "dans les prochains jours".

Une abrogation de la réforme des retraites reportée

C'est notamment le cas de la loi sur les retraites qui a repoussé l'âge légal de départ à 64 ans. Au printemps 2023, au moment de la mobilisation contre la réforme du gouvernement, le Rassemblement national avait affiché son opposition au texte et promis son abrogation. Une proposition sur laquelle le président du parti, qui espère devenir Premier ministre en cas de majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives, est revenu ces derniers jours.

Interrogé à ce sujet sur RTL, Jordan Bardella a préféré temporiser. "Nous verrons", a-t-il lancé, invoquant la "situation économique" d'un "pays qui pulvérise sous Emmanuel Macron les records de déficit". Peu après sur France 2, il a même renvoyé à plus tard une éventuelle abrogation. Sa priorité étant le "pouvoir d'achat", les retraites viendront "dans un second temps", a-t-il expliqué. Une remise à plus tard qui survient alors que le RN vient de s'accorder avec le président LR Éric Ciotti, favorable quant à lui à une réforme des retraites.

"Prix plancher" ou "prix garanti" ?

Dans le Loiret ce vendredi pour un déplacement sur le thème de l'agriculture, Jordan Bardella a par ailleurs été à nouveau interrogé sur les "prix plancher" sur les produits agricoles. Une mesure défendue par le gouvernement, à laquelle le président du RN assure être opposé. "Pas de prix plancher systématique, parce que dans une économie ouverte, ce système est très facilement contournable", a-t-il estimé, souhaitant plutôt mettre en place un "prix garanti".

"Chaque année, dans les négociations commerciales, lorsque les producteurs et les distributeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, la possibilité pour l'État est inscrite dans la loi d'intervenir et de faire respecter un prix garanti", a-t-il précisé.

Un nom différent pour désigner le même dispositif ? Quoi qu'il en soit, et comme lors du dernier Salon de l'agriculture, Jordan Bardella a contredit la position défendue par Marine Le Pen lors des trois dernières campagnes présidentielles. En 2012, elle promettait ainsi des "prix minimaux garantis à nos agriculteurs par l'État", avant d'annoncer en 2017 que "l'État fixera des prix minimums garantis" ou encore, en 2022, que des "prix planchers seront instaurés pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail".

Sortir des règles du marché de l'électricité

Toujours ce vendredi 14 juin, Jordan Bardella a également été interrogé sur sa proposition pour baisser les prix de l'énergie, et notamment ceux de l'électricité. Reprenant une proposition qu'il a défendue lors des élections européennes, le président du RN a indiqué vouloir que la France négocie "une dérogation sur le marché européen de l'électricité" afin de sortir "des règles de fixation des prix". De quoi, selon lui, "retrouver un prix français de l'électricité", quitte à devoir vendre l'électricité produite en France à des prix plus bas qu'actuellement.

Cette proposition est très critiquée pour le flou qui l'entoure, la baisse de 30 à 40% du montant des factures d'électricité estimée par Jordan Bardella dans son programme pour les Européennes étant difficilement vérifiable.

La proposition a d'ailleurs été légèrement modifiée par rapport à ce qui était proposé jusque-là par le Rassemblement national. Au plus fort de la crise de l'énergie, le parti proposait la sortie pure et simple "du marché européen de l'électricité". Une mesure tout aussi difficile à mettre en œuvre, comme le souligne le collectif juridique des Surligneurs.

Au-delà de ces évolutions, certaines mesures économiques proposées par Jordan Bardella et son parti interrogent quant à elles toujours sur leur faisabilité. C'est par exemple le cas de la baisse de la TVA sur l'énergie, que le RN souhaite voir passer de 20 à 5,5%. Une mesure à 12 milliards d'euros de l'aveu même de l'eurodéputé dont le financement n'a pas encore été précisé. "Elle sera évidemment compensée, nous sommes en train d'identifier les pistes d'économies", a-t-il assuré lors de son déplacement dans le Loiret.