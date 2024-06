Invité sur LCI ce mercredi, Jean-Luc Mélenchon a estimé que François Ruffin a décidé lui-même de quitter La France insoumise. L'ancien député, candidat aux élections législatives dans la 1ʳᵉ circonscription de la Somme, a pris ses distances avec le parti.

Cesser "les disputes et les petites guerres". Invité de l'émission Un Œil sur le Monde sur LCI, ce mercredi soir, Jean-Luc Mélenchon a invité son camp à apaiser les tensions qui secouent son camp à l'approche du premier tour des élections législatives. Et le leader de La France insoumise n'a pas manqué d'évoquer l'une de ces "petites guerres" qui l'oppose actuellement à l'une des figures de son parti, François Ruffin.

"Je ne dirai de mal de personne"

Interrogé sur les récents propos de l'ancien député, qui a déclaré au micro de TF1info, lors d'un déplacement dans le cadre de sa campagne pour les élections législatives dans la Somme, que Jean-Luc Mélenchon était "un obstacle à la victoire du Front populaire", ce dernier a estimé sur LCI que ce n'était pas à lui de décider si François Ruffin devait quitter son parti. "Je crois qu'il en est parti tout seul", a-t-il lancé, avant d'ajouter : "Il n'y a pas besoin de lui demander de quitter La France insoumise."

"Nous l'avons investi. Je ne sais pas ce qui me vaut de sa part une telle hargne", a admis le fondateur de LFI, lui qui avait, dans un entretien accordé au Figaro, assuré que François Ruffin avait "choisi la rupture avec [lui], et non l'inverse". "Je ne dirai de mal de personne, a-t-il par ailleurs promis sur LCI. Même pas de François Hollande, qui vient pourtant d'en dire beaucoup de moi."

Le consensus n'est pas son but

Rebondissant justement sur une déclaration de l'ancien président de la République, candidat en Corrèze, qui a jugé ce mercredi soir sur BFMTV que Jean-Luc Mélenchon n'était "pas l'homme du consensus", ce dernier a martelé sur LCI que "le consensus n'était pas [son] but. "Je pense que c'est une idée qui n'est pas démocratique", a-t-il souligné.

Jean-Luc Mélenchon a également tenu à s'exprimer sur le fait que certains, y compris dans les rangs du Nouveau Front populaire, se demandent pourquoi il ne se met pas davantage en retrait tout en lui reprochant un activisme politique jugé néfaste. "On m'a accusé d'omniprésence à une période où j'avais fait en tout et pour tout, sur quatre mois, deux émissions. Après, il y a la perfidie qui joue", a appuyé l'ancien député des Bouches-du-Rhône.

Au micro de Paul Larrouturou pour TF1Info, François Ruffin avait confié que "tous les deux jours, [Jean-Luc Mélenchon] passe à la télé pour dire qu'il se met en retrait, donc ce n'est plus tellement une mise en retrait".

Aux côtés de "ceux qui disent : débarrassons-nous de lui", Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu'il y avait aussi "des millions de gens pour qui [il] représente une garantie, qui ont voté pour [lui] il y a deux ans". Avant de résumer : "Il y a des gens qui ne m'aiment pas, et d'autres qui m'apprécient."