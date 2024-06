Invité de Darius Rochebin samedi soir sur LCI, Mathieu Kassovitz s'est exprimé sur l'ascension du Rassemblement national à une semaine du premier tour des législatives. L'acteur et réalisateur, qui ne vote pas, a exprimé une forme de lassitude, se disant "un peu dans l'attente de l'arrivée du RN en France".

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Interrogé samedi soir par Darius Rochebin sur LCI, Mathieu Kassovitz a affiché une forme de résignation face à la possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national, allant même jusqu'à y voir un passage nécessaire pour le pays.

L'acteur et réalisateur a avoué, à ce titre, qu'il a toujours été "un petit peu dans l'attente de l'arrivée du RN en France" pour voir, dit-il, "quelle [sera] la vraie réaction des Français". Il a poursuivi en s'interrogeant : "Est-ce qu'on est vraiment le pays des Droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose ? C'est aussi intéressant. Il faut accepter ça aussi", tranche-t-il.

"Tout le temps le même cirque"

L'auteur de La Haine, film engagé autour des violences policières, confie en avoir "marre de manifester". "C’est tout le temps le même cirque. Il y a une action, une réaction. Manifester, moi, je ne suis pas trop pour", déclare-t-il avant de sous-entendre qu'il attend des actions plus fortes : "Je vais me mettre dans la merde, mais je suis pour des révo [révolutions, NDLR]... Je suis pour la violence face à la violence."

Peut-être que le RN a sa place en France Mathieu Kossovitz

Mathieu Kassovitz est allé plus loin dans son propos. "Peut-être que le RN a sa place en France, peut-être qu’ils feront un meilleur boulot... En tout cas, c’est peut-être une expérience à essayer […] On ne saura jamais vraiment qui on est si on n'est pas passé par ce stade-là", a-t-il expliqué, Pour le réalisateur, "que ce soit Jordella [sic], Le Pen ou quelqu'un d'autre, je pense qu’à un moment, on va basculer".

Dans notre dernier sondage, le RN se place en tête avec 35% des intentions de vote, avec un potentiel de 200 à 240 sièges à l'Assemblée, devant le Nouveau Front populaire (29%) et le camp de la majorité présidentielle (21,5%).